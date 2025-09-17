Справа про овочерізки — прокуратура просить про розшук Ольги Дроздової

Підозрювана Ольга Дроздова. Фото: gazeta.ua

Правоохоронці клопотатимуть про розшук та затриманні начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації Ольги Дроздової. Її обвинувачують у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 17 вересня.

Де підозрювана чиновниця

У прокуратурі розповіли, що 16 вересня у Дніпровському районному суді Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням посадовиці у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів.

Однак обвинувачена знову не з'явилась на судове засідання. Натомість вона подала клопотання, де повідомила, що виїхала в Туреччину на лікування та через побоювання за власне життя через війну. Тому, вона хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Також відомо, що жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.

Що відомо про справу

Зазначається, що справу скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19 січня 2024 року. Обвинувачена і раніше не з'являлась на судові засідання, пояснюючи це тим, що нібито перебувала на лікування. Відомо, що під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

"Ця ж начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА у серпні 2025 року отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах. Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. На цей час відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання", — йдеться у повідомленні.

Оскільки на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, підозрювана не прийшла, посилаючись на хворобу, 26 серпня 2025 року в цьому кримінальному провадженні ухвалено рішення про її оголошення в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Голосіївський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваної для її приводу в суд.

У прокуратурі не назвали імені підозрюваної, однак ЗМІ повідомляють, що йдеться про Ольгу Дроздову.

Нагадаємо, раніше голова Солом’янської РДА Києві різко розкритикував якість укриттів у районі. Він переконаний, що сховища потрібно будувати так, аби вони справді могли виконувати свою функцію й не потребували переробки.

Водночас голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов заявив, що один із районів столиці практично не має достатньої кількості укриттів.