Зберегти дерева: у Києві переглянуть альтернативний проєкт тепломережі на Теремках

Акція проти вирубки лісів на Теремках у Києві. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Міська влада Києва та мешканці мікрорайону Теремки домовилися переглянути маршрут прокладання резервної тепломережі, щоб уникнути вирубки дерев у зеленій зоні. Наразі КМДА на два тижня призупинила роботи, які були.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Що відомо про альтернативний маршрут тепломережі на Теремках

В коментарі журналістці інженер та архітектор Національної спілки архітекторів України Максим Мятко заявив, що завдяки альтернативному маршруту замість 600 дерев можна було вирізати максимум 10-20.

За його словами, ширина інженерного каналу для двох труб могла становити близько трьох метрів, а разом із необхідними відступами від дерев загальна ширина траси — приблизно 6–8 метрів.

"Навіщо тоді потрібно було вирізати просіку в 24–26 метрів? Навіщо було видаляти всі інші дерева?", — наголошує архітектор.

Фахівець зазначив, що активісти запропонували альтернативний маршрут уздовж вже наявної пішохідної доріжки, де було б потрібно видалити значно менше зелених насаджень. Водночас, він стверджує, що пояснення, чому спочатку було необхідно робити просіку шириною понад 20 метрів, громадськість так і не отримала.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що вартість проєкту становить понад 5 млн грн. Його замовили ще у 2023 році, документацію вже розробили та отримали висновок державної експертизи. Натомість готового альтернативного проєкту наразі немає.

Водночас після зустрічі з жителями та активістами у КМДА погодилися ще раз розглянути можливість зміни проєкту, щоб зберегти більше дерев.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Голосіївському районі Києва 7 серпня виникла суперечка через вирубку дерев на Теремках, де планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві мешканці намагаються зупинити роботи, через що між протестувальниками та правоохоронцями вже відбулися сутички.

Також ми писали, що у суботу, 8 серпня, у Києві близько 200 людей вийшли на протест проти вирубки дерев у сквері "Теремки".