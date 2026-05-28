Головна Київ Вдруге за час війни: квартира депутатки Шлапак постраждала через атаку РФ

Дата публікації: 28 травня 2026 07:59
Алла Шлапак. Фото: Київська міська рада

Квартира депутатки Київради Алли Шлапак постраждала внаслідок атаки РФ 24 травня. Це вже вдруге за час повномасштабної війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Алла Шлапак заявила в ефірі "Київського часу"

Атака РФ пошкодила квартиру депутатку Київради

Алла Шлапак розповіла, її житло знову пошкоджено внаслідок російської атаки на столицю. Квартира вже була під обстрілом РФ рік тому, після чого була відремонтована в рамках програми відбудови. 

"Важко коментувати стосовно загроз, тому що ми просто цивільне населення. Хочу сказати, що в неділю моя квартира, яка була відремонтована в рамках відбудови рік назад, знову пошкоджена", — поділилась депутатка. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олексія Кучеренка, Київ є першою ціллю для ударів РФ. Депутат закликав уряд негайно збільшити фінансування енергетичного захисту столиці.

Водночас голова Оболонської РДА Кирило Фесик розповів, що у Києві 60% всіх руйнувань житла сталися через атаки РФ у 2025 році. За його словами, удари РФ по столиці 24 травня нічим не поступається тим атакам, які були влітку минулого року. 

Карина Приходько - Редактор
