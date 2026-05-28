Вітренко про провал мораторію: проїзд у Києві не має бути як у Парижі

Депутат Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Telegram

Київська міська рада не змогла підтримати запровадження мораторію на підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці під час воєнного стану. За включення відповідного питання до порядку денного проголосували лише 39 депутатів. Депутат Київради Андрій Вітренко від "Слуги народу" розкритикував таку позицію.

Про це Вітренко заявив після засідання Київради, передає журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Київрада не підтримала мораторій на підвищення тарифів у громадському транспорті

Йдеться про ініціативу, яка передбачала тимчасову заборону на підвищення тарифів на перевезення пасажирів у комунальному транспорті Києва. Автори проєкту наполягали, що в умовах війни підвищення вартості проїзду стане додатковим фінансовим навантаженням для мешканців столиці.

За словами Вітренка, частина депутатів була присутня у сесійній залі, однак не дала голосів за включення питання до порядку денного.

"Вони просто не голосували і не включили це питання до порядку денного", — зазначив депутат.

Вітренко також заявив, що питання повторно виноситимуть на розгляд під час наступної сесії Київради, яка запланована на 18 червня.

"Ми не припинимо свою боротьбу, тому що місто Київ не буде тим містом, де вартість місячного проїзду більша, ніж у Парижі", — наголосив він.

Депутат додав, що команда прихильників мораторію планує шукати альтернативні механізми фінансування транспортної системи столиці без підвищення тарифів для пасажирів.

"Або дайте нам транспорт такий, як у Парижі, або не піднімайте ціни", — заявив Вітренко.

За його словами, у депутатів ще є час, аби спробувати не допустити можливого підвищення тарифів у столиці.

Як писали Новини.LIVE, Вітренко під час засідання Київради 28 травня заявив, що у Києві можуть з’явитися тролейбуси іранського виробництва. Він обурився та нагадав, що "Шахеди", які РФ запускає по Україні, теж виготовляють в Ірані. "Київпастранс" поки що не коментував цю інформацію.

Також Вітренко раніше заявляв, що у випадку підняття тарифів, проїзд у громадському транспорті за рік коштуватиме родині з трьох людей 35 тисяч гривень. Зазначимо, що вартість разового проїзду може сягнути 30 гривень. Депутат наголосив, що підвищення тарифу має тягнути за собою покращення якості обслуговування.