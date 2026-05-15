Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Тривала понад 28 годин: у Києві завершилась пошуково-рятувальна операція

Тривала понад 28 годин: у Києві завершилась пошуково-рятувальна операція

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 09:05
Тривала понад 28 годин: у Києві завершилась пошуково-рятувальна операція
Зруйнований будинок у Києві. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва 15 травня завершилась рятувально-пошукова операція. Роботи тривали понад 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві

Під час робіт рятувальники розібрали понад 3000 кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Наразі відомо про загибель 24 людей, серед них — троє людей. Ще 48 людей отримали поранення

Обстріл Дарницького района Києва
Зруйнований будинок після обстрілів у Києві. Фото: ДСНС

"Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.  

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. У ДСНС наголосили, що це важка втрата для міста і для всієї країни.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 14 травня у Києві по будинку було влучання ракети Х-101. Володимир Зеленський розповів, що знищила під’їзд із першого по дев'ятий поверх. 

Зазначимо, що ракета РФ зруйнувала будинок, де були діти загиблого воїна. Одна його донька загинула. 

Київ обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації