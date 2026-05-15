Тривала понад 28 годин: у Києві завершилась пошуково-рятувальна операція

Зруйнований будинок у Києві.

У Дарницькому районі Києва 15 травня завершилась рятувально-пошукова операція. Роботи тривали понад 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві

Під час робіт рятувальники розібрали понад 3000 кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Наразі відомо про загибель 24 людей, серед них — троє людей. Ще 48 людей отримали поранення.

Зруйнований будинок після обстрілів у Києві.

"Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня. У ДСНС наголосили, що це важка втрата для міста і для всієї країни.

Як писали Новини.LIVE, 14 травня у Києві по будинку було влучання ракети Х-101. Володимир Зеленський розповів, що знищила під’їзд із першого по дев'ятий поверх.

Зазначимо, що ракета РФ зруйнувала будинок, де були діти загиблого воїна. Одна його донька загинула.