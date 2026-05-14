Зеленський: у Києві по будинку було влучання ракети Х-101

Дата публікації: 14 травня 2026 20:06
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У Києві тривають роботи на місці зруйнованого житлового будинку після російського ракетного удару. Президент Володимир Зеленський заявив, що в будівлю було зафіксовано влучання ракети Х-101, яка фактично знищила під’їзд із першого по дев’ятий поверх. За його словами, під завалами ще можуть залишатися люди, а рятувальні роботи тривають.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у четвер, 14 травня.

Зеленський про наслідки атаки РФ на Київ

Володимир Зеленський повідомив, що в столиці внаслідок атаки станом на момент його відеозвернення загинули 10 людей, ще 45 дістали поранення.

Глава держави зазначив, що росіяни протягом двох діб застосували понад 1,5 тисячі дронів і 56 ракет різних типів, завдаючи ударів по багатьох регіонах України — від Закарпаття до Харківщини.

Президент наголосив, що по будинку в Києві влучила ракета Х-101, вироблена у 2026 році.

"Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить", — заявив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що партнери мають посилити контроль за санкціями, аби перекрити російські схеми постачання. 

Зеленський про ППО та антибалістичний захист

Президент поінформував, що під час сьогоднішньої наради її учасники обговорили роботу української ППО, яка, за словами лідера, збила 93% дронів.

Зеленський наголосив на необхідності посилення систем протидії ракетам, особливо балістиці, та прискорення постачання радарів і обладнання. Окремо він зазначив, що розвиток антибалістичного захисту є ключовим пріоритетом для України та Європи. 

Міжнародні контакти та підтримка

Президент також повідомив про зустрічі з представниками Німеччини, зокрема з керівниками відомства федерального канцлера та розвідки. За його словами, Україна продовжує активну роботу з партнерами в Європі та США щодо посилення оборони, санкцій і майбутньої інтеграції до ЄС.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
