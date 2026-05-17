Голова Оболонської РДА заявив про блокування розвитку Києва через земельну комісію

Фесик: Земельна комісія паралізувала розвиток Києва
Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що робота земельної комісії Київради фактично заблокована вже близько півтора року. Відсутність рішень із земельних питань зупинила розвиток інфраструктурних проєктів і ускладнила роботу бізнесу в столиці.
У РДА вважають, що ситуація негативно впливає як на підприємців, так і на місто загалом, розповів Кирило Фесик в ефірі програми "Київський час".
Чиновник зазначив, що будь-яке будівництво або розміщення стаціонарних об'єктів вимагає проходження земельних процедур, які зараз практично не працюють. На тлі цього в столиці триває скандал навколо земельної комісії Київради. Раніше правоохоронці розслідували справу "Чисте місто", пов'язану з підозрами в масштабній земельній корупції серед низки столичних чиновників та депутатів.
В Оболонській РДА заявили про повне зупинення рішень
"Уже скоро буде півтора року, і жодних земельних рішень у Києві, на жаль, не ухвалюється. Процеси фактично зупинені. Це серйозно впливає на розвиток міста", — пояснив Фесик.
Після корупційного скандалу мер Києва Віталій Кличко пропонував змінити керівництво земельної комісії та призначити нового голову замість Михайла Терентьєва. Однак відповідні зміни так і не були затверджені. Раніше депутати Київради заявляли, що оновлення складу комісії блокується, незважаючи на спроби винести питання на голосування.
