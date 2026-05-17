Головна Київ Фесик: Земельна комісія паралізувала розвиток Києва

Дата публікації: 17 травня 2026 18:44
Голова Оболонської РДА заявив про блокування розвитку Києва через земельну комісію
Голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик. Фото: УНІАН

Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик заявив, що робота земельної комісії Київради фактично заблокована вже близько півтора року. Відсутність рішень із земельних питань зупинила розвиток інфраструктурних проєктів і ускладнила роботу бізнесу в столиці.

У РДА вважають, що ситуація негативно впливає як на підприємців, так і на місто загалом, розповів Кирило Фесик в ефірі програми "Київський час".

Чиновник зазначив, що будь-яке будівництво або розміщення стаціонарних об'єктів вимагає проходження земельних процедур, які зараз практично не працюють. На тлі цього в столиці триває скандал навколо земельної комісії Київради. Раніше правоохоронці розслідували справу "Чисте місто", пов'язану з підозрами в масштабній земельній корупції серед низки столичних чиновників та депутатів. 

В Оболонській РДА заявили про повне зупинення рішень

"Уже скоро буде півтора року, і жодних земельних рішень у Києві, на жаль, не ухвалюється. Процеси фактично зупинені. Це серйозно впливає на розвиток міста", — пояснив Фесик.

Після корупційного скандалу мер Києва Віталій Кличко пропонував змінити керівництво земельної комісії та призначити нового голову замість Михайла Терентьєва. Однак відповідні зміни так і не були затверджені. Раніше депутати Київради заявляли, що оновлення складу комісії блокується, незважаючи на спроби винести питання на голосування.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
