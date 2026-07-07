У Києві судитимуть посадовця за вимагання грошей за допомогу з землею

Затримання посадовця сільської ради. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві перед судом постане заступник голови однієї із селищних рад, якого обвинувачують у вимаганні понад мільйона гривень за сприяння столичному бізнесмену в отриманні земельної ділянки. У листопаді минулого року його затримали в столиці під час отримання 15 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

Земельна схема в Києві

Підприємець зі столиці мав намір орендувати земельну ділянку, яка нині використовується як полігон твердих побутових відходів. На цій території він планував створити комплекс для сортування сміття.

Під час однієї із зустрічей посадовець заявив, що орендувати цей полігон практично нереально, однак запевнив, що має вплив на депутатів місцевої ради й може посприяти вирішенню питання. Водночас підготовчі процеси для отримання рішення про виділення ділянки тривали ще з 2023 року.

"Посадовець проінструктував, що необхідно саме на території тієї селищної ради зареєструвати підприємство, яке займатиметься сортуванням відходів, розробити проєктну документацію та вирішити питання з цільовим призначенням землі. Надалі він пообіцяв організувати громадські слухання, на яких місцеві мешканці підтримають будівництво сортувальної станції", — йдеться у повідомленні.

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Далі депутати повинні проголосувати за виділення полігону в оренду, а фігурант в подальшому обіцяв забезпечити перемогу підприємства у конкурсі, де визначатимуть кому саме віддати територію в експлуатацію.

За даними слідства, обвинувачений встановлював окрему вартість за кожен етап сприяння, у підсумку вимагаючи загалом 20 тисяч доларів.

Кошти, які мав отримати фігурант. Фото: Київська міська прокуратура

Дії посадовця кваліфікували як одержання службовою особовою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та зловживання впливом.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру, правоохоронці оголосили підозру помічнику судді Святошинського райсуду та столичному адвокату, яких підозрюють у вимаганні 3500 доларів з військовослужбовця. За ці кошти вони обіцяли посприяти ухваленню позитивного рішення у цивільній справі щодо встановлення факту спільного проживання для оформлення спадщини.

Раніше у Києві ексчиновнику "Київзеленбуду" оголосили підозру у привласненні понад 1,1 млн грн бюджетних коштів під час проведення реконструкції скверу в Дніпровському районі.