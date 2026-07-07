В Киеве будут судить чиновника за вымогательство денег за помощь в решении земельных вопросов

Задержание должностного лица сельского совета. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве предстанет перед судом заместитель председателя одного из поселковых советов, которого обвиняют в вымогательстве более миллиона гривен за содействие столичному бизнесмену в получении земельного участка. В ноябре прошлого года его задержали в столице во время получения 15 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Земельная схема в Киеве

Предприниматель из столицы намеревался арендовать земельный участок, который в настоящее время используется как полигон твердых бытовых отходов. На этой территории он планировал создать комплекс для сортировки мусора.

Во время одной из встреч чиновник заявил, что арендовать этот полигон практически невозможно, однако заверил, что имеет влияние на депутатов местного совета и может способствовать решению вопроса. В то же время подготовительные работы для получения решения о выделении участка продолжались еще с 2023 года.

"Чиновник пояснил, что необходимо именно на территории того поселкового совета зарегистрировать предприятие, которое будет заниматься сортировкой отходов, разработать проектную документацию и решить вопрос с целевым назначением земли. В дальнейшем он пообещал организовать общественные слушания, на которых местные жители поддержат строительство сортировочной станции", — говорится в сообщении.

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Далее депутаты должны проголосовать за сдачу полигона в аренду, а фигурант в дальнейшем обещал обеспечить победу предприятия в конкурсе, где будет определяться, кому именно передать территорию в эксплуатацию.

По данным следствия, обвиняемый устанавливал отдельную стоимость за каждый этап содействия, в итоге вымогая в общей сложности 20 тысяч долларов.

Средства, которые должен был получить фигурант. Фото: Киевская городская прокуратура

Действия чиновника квалифицировали как получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды и злоупотреблением влиянием.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, правоохранители объявили подозрение помощнику судьи Святошинского райсуда и столичному адвокату, которых подозревают в вымогательстве 3500 долларов у военнослужащего. За эти средства они обещали содействовать принятию положительного решения по гражданскому делу об установлении факта совместного проживания для оформления наследства.

Ранее в Киеве бывшему чиновнику "Киевзеленбуда" объявили подозрение в присвоении более 1,1 млн грн бюджетных средств во время реконструкции сквера в Днепровском районе.