Згорілі автівки, розбиті автомийка і кафе: фото наслідків удару РФ по Дегтярівській в Києві

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Унаслідок нічної російської атаки на Київ на вулиці Дегтярівській пошкоджено кілька об'єктів малого бізнесу. Руйнувань зазнали автомийка, шиномонтаж та заклади швидкого харчування. Власники вже прибирають наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Згоріле авто. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд має вулиця Дегтярівська після російської атаки

У Шевченківському районі Києва на вулиці Дегтярівській російський обстріл пошкодив низку комерційних об’єктів. Зокрема, руйнувань зазнали автомийка, шиномонтаж, а також місцеві заклади швидкого харчування, де продавали плов і шаурму.

Пошкоджений кіоск в Києві. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють комунальні служби, водночас власники бізнесів самостійно прибирають уламки та намагаються якнайшвидше відновити роботу.

Люди прибирають наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Екскаватор вирівнює вирву. Фото: Новини.LIVE

Підприємці розповідають про значні пошкодження, однак остаточний розмір завданих збитків поки що встановлюється.

Пошкоджений заклад харчування. Фото: Новини.LIVE

Згоріле авто на фоні руйнувань. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва внаслідок нічної російської атаки загинули люди, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, а у дворах згоріли та були пошкоджені автомобілі. На місці працюють рятувальники й комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Також внаслідок нічної атаки РФ на Київ пошкоджень зазнав гіпермаркет "Велмарт" на Березняках. У будівлі вибито вікна, також пошкоджено фасад і частину приміщень. На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань і ліквідовують наслідки обстрілу.