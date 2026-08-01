Згорілі автівки, розбиті автомийка і кафе: фото наслідків удару РФ по Дегтярівській в Києві
Унаслідок нічної російської атаки на Київ на вулиці Дегтярівській пошкоджено кілька об'єктів малого бізнесу. Руйнувань зазнали автомийка, шиномонтаж та заклади швидкого харчування. Власники вже прибирають наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Який вигляд має вулиця Дегтярівська після російської атаки
У Шевченківському районі Києва на вулиці Дегтярівській російський обстріл пошкодив низку комерційних об’єктів. Зокрема, руйнувань зазнали автомийка, шиномонтаж, а також місцеві заклади швидкого харчування, де продавали плов і шаурму.
На місці працюють комунальні служби, водночас власники бізнесів самостійно прибирають уламки та намагаються якнайшвидше відновити роботу.
Підприємці розповідають про значні пошкодження, однак остаточний розмір завданих збитків поки що встановлюється.
Як писали Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва внаслідок нічної російської атаки загинули люди, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, а у дворах згоріли та були пошкоджені автомобілі. На місці працюють рятувальники й комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Також внаслідок нічної атаки РФ на Київ пошкоджень зазнав гіпермаркет "Велмарт" на Березняках. У будівлі вибито вікна, також пошкоджено фасад і частину приміщень. На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань і ліквідовують наслідки обстрілу.
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