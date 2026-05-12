Снесли дом на Святошино, где год назад погибли киевляне

Дата публикации 12 мая 2026 15:56
Кременецкий переулок, 5. Фото: Новини.LIVE

Строители снесли остатки здания по адресу Кременецкий переулок, 5. В этот дом попала российская ракета 24 апреля 2025 года. Тогда погибли 13 киевлян. Более года руины оставались печальным воспоминанием об этой трагедии.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Вместо руин дома осталась только пустота

Глава Святошинского района Георгий Зантарая рассказывал о планах относительно дома на Кременецком переулке, 5. Здание было признано аварийным и подлежало демонтажу. С момента прилета прошло больше года и наконец руины снесли.

Снесли дом на Кременецком, 5. Фото: Новини.LIVE

Строители полностью разобрали остатки здания. О доме напоминают лишь маленькие кирпичики, разбросанные неподалеку.

Строители демонтировали дом на Кременецком переулке, 5. Фото: Новини.LIVE

Напомним, хватает ли жителям Святошинского района укрытий. Также мы рассказывали, сколько из них запланировано отремонтировать в 2026 году.

Также глава района Георгий Зантарая рассказал, сколько миллионов задолжали киевляне за коммунальные услуги. Он отметил, что требовать средства у людей не собирается.

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
