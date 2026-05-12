Снесли дом на Святошино, где год назад погибли киевляне

Строители снесли остатки здания по адресу Кременецкий переулок, 5. В этот дом попала российская ракета 24 апреля 2025 года. Тогда погибли 13 киевлян. Более года руины оставались печальным воспоминанием об этой трагедии.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Вместо руин дома осталась только пустота

Глава Святошинского района Георгий Зантарая рассказывал о планах относительно дома на Кременецком переулке, 5. Здание было признано аварийным и подлежало демонтажу. С момента прилета прошло больше года и наконец руины снесли.

Строители полностью разобрали остатки здания. О доме напоминают лишь маленькие кирпичики, разбросанные неподалеку.

