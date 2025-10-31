Відео
Головна Київ Афера на 2,7 млн — викрито схему розкрадання коштів у метро Києва

Афера на 2,7 млн — викрито схему розкрадання коштів у метро Києва

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:28
Оновлено: 16:28
На ремонті метро в Києві розікрали 2,7 млн грн — хто отримав підозри
Потяг метро у Києві. Фото: transphoto.org

Прокурори Солом'янської окружної прокуратури Києва оголосили підозру підряднику у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту ліній зовнішнього електропостачання на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену. За даними слідства, він заволодів понад 2,7 млн гривень.

Про це повідомляє преслужба Київської міської прокуратури у п’ятницю, 31 жовтня.

прокуратура
Підрядник отримав підозру. Фото: Київська міська прокуратура

Деталі схеми

Дії чоловіка кваліфіковано за статтею заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що між товариством та КП "Київський метрополітен" укладено договір про проведення капітального ремонту кабельних ліній зовнішнього електропостачання ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену. За умовами договору товариство мало прокласти понад 1000 метрів високовольтного кабелю на ділянці Сирецько-Печерської лінії. Роботи проводились у 2024 році", — йдеться в повідомленні.

Проте слідство встановило, що директор підрядної організації використав кабель, придбаний в Україні, а в документах вказав, що придбали його за кордоном, відтак вартість кабелю завищили. Таким чином КП "Київський метрополітен" переплатило за цим договором понад 2,7 млн гривень, чим бюджету столиці завдано збитків на цю суму.

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київрада планує позичити кошти для будівництва метро на Троєщину.

Також ми писали про те, що відбувається в столичній підземці після закриття.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
