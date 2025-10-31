На ремонте метро в Киеве разворовали 2,7 млн грн - кто получил подозрения

Поезд метро в Киеве. Фото: transphoto.org

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры Киева объявили подозрение подрядчику в завладении бюджетными средствами во время ремонта линий внешнего электроснабжения на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена. По данным следствия, он завладел более 2,7 млн гривен.

Об этом сообщает преслужба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 31 октября.

Детали схемы

Действия мужчины квалифицированы по статье завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

"Установлено, что между обществом и КП "Киевский метрополитен" заключен договор о проведении капитального ремонта кабельных линий внешнего электроснабжения участка Сырецко-Печерской линии метрополитена. По условиям договора общество должно было проложить более 1000 метров высоковольтного кабеля на участке Сырецко-Печерской линии. Работы проводились в 2024 году", — говорится в сообщении.

Однако следствие установило, что директор подрядной организации использовал кабель, приобретенный в Украине, а в документах указал, что приобрели его за рубежом, поэтому стоимость кабеля завысили. Таким образом КП "Киевский метрополитен" переплатило по этому договору более 2,7 млн гривен, чем бюджету столицы нанесен ущерб на эту сумму.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

