Гроші на захист Києва не дійшли до Агентства відновлення — Сухомлин

Сергій Сухомлин. Фото: Сухомлин/Facebook

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури спростували слова мера Києва Віталія Кличка про виділення 2,1 мільярда гривень на укриття столиці. Керівник відомства Сергій Сухомлин заявив, що агентство цих коштів не отримувало та не залучалося до реалізації програми.

Про це Сергій Сухомлин повідомив у Facebook у середу, 15 жовтня.

Агентство не отримувало коштів на укриття

За словами Сухомлина, уряд дійсно ухвалював постанову у 2024 році, яка передбачала можливість залучення агентства до будівництва укриттів, однак фактично фінансування до нього не надходило. Він наголосив, що відомство неодноразово зверталося з готовністю долучитися до проєкту, проте відповідь так і не отримало.

Допис Сухомлина у Facebook. Фото: скриншот

"Є письмове підтвердження про те, що ми зверталися, ми готові долучитися. Напевно, ці 2,1 млрд десь вийшли до агентства і залишилися по дорозі, залишилися на одній із київських розв'язок", — зазначив Сухомлин.

Допис Сухомлина у Facebook. Фото: скриншот

Він закликав не спекулювати на темі фінансування, а зосередитися на практичних кроках щодо укріплення інфраструктури. За його словами, нині агентство вже забезпечило захист трансформаторів на 22 підстанціях, які продовжують працювати після багаторазових обстрілів.

Допис Сухомлина у Facebook. Фото: скриншот

Сухомлин наголосив, що наразі триває цілодобова робота з укріплення ліній електропередач 110 та 150 кВт. Підрядники вже вийшли на об’єкти, аби завершити всі роботи за кілька місяців, а не розтягувати процес на пів року чи рік.

Раніше, 13 жовтня, Віталій Кличко повідомив, що у Києві була розроблена програма укріплення об’єктів енергозабезпечення, над якими планується будівництво залізобетонних укриттів. За словами мера, ці роботи мало виконувати Агентство відновлення, а місто вже передбачило на них 3,7 мільярда гривень, із яких 2,7 мільярда вже виділено.

Нагадаємо, що Віталій Кличко повідомив про плани встановити близько 500 мобільних укриттів у різних районах столиці, зосередивши увагу на віддалених житлових масивах, аби посилити систему цивільного захисту населення.

Раніше ми також інформували, що на засіданні Ради оборони Києва обговорювали фінансування підрозділів Сил оборони та забезпечення міської ППО — Віталій Кличко наголосив, що столиця допомагає всім частинам, проте деякі підрозділи досі не отримали необхідної підтримки.