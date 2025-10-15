Деньги на защиту Киева не дошли до Агентства восстановления - Сухомлин

Агентство восстановления опровергло слова Кличко о 2,1 млрд грн
В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры опровергли слова мэра Киева Виталия Кличко о выделении 2,1 миллиарда гривен на укрытие столицы. Руководитель ведомства Сергей Сухомлин заявил, что агентство этих средств не получало и не привлекалось к реализации программы.
Об этом Сергей Сухомлин сообщил в Facebook в среду, 15 октября.
Агентство не получало средств на укрытие
По словам Сухомлина, правительство действительно принимало постановление в 2024 году, которое предусматривало возможность привлечения агентства к строительству укрытий, однако фактически финансирование к нему не поступало. Он отметил, что ведомство неоднократно обращалось с готовностью присоединиться к проекту, однако ответ так и не получило.
"Есть письменное подтверждение о том, что мы обращались, мы готовы присоединиться. Наверное, эти 2,1 млрд где-то вышли в агентство и остались по дороге, остались на одной из киевских развязок", — отметил Сухомлин.
Он призвал не спекулировать на теме финансирования, а сосредоточиться на практических шагах по укреплению инфраструктуры. По его словам, сейчас агентство уже обеспечило защиту трансформаторов на 22 подстанциях, которые продолжают работать после многократных обстрелов.
Сухомлин отметил, что сейчас продолжается круглосуточная работа по укреплению линий электропередач 110 и 150 кВт. Подрядчики уже вышли на объекты, чтобы завершить все работы за несколько месяцев, а не растягивать процесс на полгода или год.
Ранее, 13 октября, Виталий Кличко сообщил, что в Киеве была разработана программа укрепления объектов энергообеспечения, над которыми планируется строительство железобетонных укрытий. По словам мэра, эти работы должно было выполнять Агентство восстановления, а город уже предусмотрел на них 3,7 миллиарда гривен, из которых 2,7 миллиарда уже выделено.
Напомним, что Виталий Кличко сообщил о планах установить около 500 мобильных укрытий в разных районах столицы, сосредоточив внимание на отдаленных жилых массивах, чтобы усилить систему гражданской защиты населения.
Ранее мы также информировали, что на заседании Совета обороны Киева обсуждали финансирование подразделений Сил обороны и обеспечение городской ПВО — Виталий Кличко отметил, что столица помогает всем частям, однако некоторые подразделения до сих пор не получили необходимой поддержки.
