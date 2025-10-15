Видео
Агентство восстановления опровергло слова Кличко о 2,1 млрд грн

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 20:58
Деньги на защиту Киева не дошли до Агентства восстановления - Сухомлин
Сергей Сухомлин. Фото: Сухомлин/Facebook

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры опровергли слова мэра Киева Виталия Кличко о выделении 2,1 миллиарда гривен на укрытие столицы. Руководитель ведомства Сергей Сухомлин заявил, что агентство этих средств не получало и не привлекалось к реализации программы.

Об этом Сергей Сухомлин сообщил в Facebook в среду, 15 октября.

Агентство не получало средств на укрытие

По словам Сухомлина, правительство действительно принимало постановление в 2024 году, которое предусматривало возможность привлечения агентства к строительству укрытий, однако фактически финансирование к нему не поступало. Он отметил, что ведомство неоднократно обращалось с готовностью присоединиться к проекту, однако ответ так и не получило.

Агентство відновлення спростувало заяву Кличка про 2,1 млрд грн - фото 1
Сообщение Сухомлина в Facebook. Фото: скриншот

"Есть письменное подтверждение о том, что мы обращались, мы готовы присоединиться. Наверное, эти 2,1 млрд где-то вышли в агентство и остались по дороге, остались на одной из киевских развязок", — отметил Сухомлин.

Возможно, это изображение отрывной талон и текст
Сообщение Сухомлина в Facebook. Фото: скриншот

Он призвал не спекулировать на теме финансирования, а сосредоточиться на практических шагах по укреплению инфраструктуры. По его словам, сейчас агентство уже обеспечило защиту трансформаторов на 22 подстанциях, которые продолжают работать после многократных обстрелов.

Возможно, это изображение отрывной талон и текст
Сообщение Сухомлина в Facebook. Фото: скриншот

Сухомлин отметил, что сейчас продолжается круглосуточная работа по укреплению линий электропередач 110 и 150 кВт. Подрядчики уже вышли на объекты, чтобы завершить все работы за несколько месяцев, а не растягивать процесс на полгода или год.

Ранее, 13 октября, Виталий Кличко сообщил, что в Киеве была разработана программа укрепления объектов энергообеспечения, над которыми планируется строительство железобетонных укрытий. По словам мэра, эти работы должно было выполнять Агентство восстановления, а город уже предусмотрел на них 3,7 миллиарда гривен, из которых 2,7 миллиарда уже выделено.

Напомним, что Виталий Кличко сообщил о планах установить около 500 мобильных укрытий в разных районах столицы, сосредоточив внимание на отдаленных жилых массивах, чтобы усилить систему гражданской защиты населения.

Ранее мы также информировали, что на заседании Совета обороны Киева обсуждали финансирование подразделений Сил обороны и обеспечение городской ПВО — Виталий Кличко отметил, что столица помогает всем частям, однако некоторые подразделения до сих пор не получили необходимой поддержки.

