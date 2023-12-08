Активіст розповів про аварійний стан зеленої та червоної гілок метро в Києві

Потяг метро у Києві. Фото: соцмережі

У п'ятницю, 8 грудня, стало відомо про закриття шести станцій метро на синій гілці в Києві. Водночас, що стосується червоної та зеленої гілок, то деякі станції на них теж перебувають у аварійному та критичному стані.

Про це розповів громадський активіст та правозахисник Олег Симороз.

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Червона гілка — станом на сьогоднішній день, міст Метро знаходиться в аварійному стані. Попри це, за словами Симороза, ремонтні роботи там не проводять, що може призвести до закриття станцій "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" та "Лісова".

Синя гілка — на станціях "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", відбувається просідання тунелів через будівництво ТРЦ.

"Героїв Дніпра — тріщини на станції внаслідок незаконного будівництва ТРЦ Оазис над станцією; Мінська — будівництво ЖК прям впритул до станції метро з порушенням ДБН; Оболонь — будівництво ЖК прямо над станцією з грубим порушенням ДБН; Почайна — Контрактова площа — просідання тунелів, порушення габариту; Контрактова площа — через будівництво скляного містка Кличка грунтові води змінили рух та пішли в тунель з порушенням ізоляції; Васильківська — Виставковий Центр — просідання тунелів, додатковий вплив незаконних ЖК, які побудовані впритул до станцій неглибокого закладу", — йдеться у повідомленні.

Зелена гілка — на станції "Золоті Ворота" відбувається збільшення притоку грунтових вод через будівництва поруч. На станціях "Осокорки — Харківська", тунелі теж потребують ремонту. У той час тунелі почали просідати на станціях "Бориспільська" та "Червоний Хутір".

Закриття метро на станціях синьої гілки в Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як повідомив депутат Київради Андрій Вітренко, в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди. Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите.