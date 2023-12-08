Активист рассказал об аварийном состоянии зеленой и красной веток метро в Киеве

Поезд метро в Киеве. Фото: соцсети

В пятницу, 8 декабря, стало известно о закрытии шести станций метро на синей ветке в Киеве. В то же время, что касается красной и зеленой веток, некоторые станции на них тоже находятся в аварийном и критическом состоянии.

Об этом рассказал общественный активист и правозащитник Олег Симороз.

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Красная ветвь — по состоянию на сегодняшний день, мост Метро находится в аварийном состоянии. Несмотря на это, по словам Симороза, ремонтные работы там не проводят, что может привести к закрытию станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная".

Синяя ветка — на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", происходит проседание тоннелей через строительство ТРЦ.

"Героев Днепра — трещины на станции в результате незаконного строительства ТРЦ Оазис над станцией; Минская — строительство ЖК прямо вплотную к станции метро с нарушением ДБН; Оболонь — строительство ЖК прямо над станцией с грубым нарушением ДБН; Почайна — Контрактовая площадь — проседание тоннелей, нарушение габарита; Контрактовая площадь — из-за строительства стеклянного мостика Кличко грунтовые воды изменили движение и пошли в тоннель с нарушением изоляции; Васильковская — Выставочный Центр — проседание тоннелей, дополнительное влияние незаконных ЖК, построенных вплотную к станциям неглубокого заведения", — говорится в сообщении.

Зеленая ветка — на станции "Золотые Ворота" происходит увеличение притока грунтовых вод из-за строительства рядом. На станциях "Осокорки — Харьковская", тоннели тоже нуждаются в ремонте. В то время тоннели начали проседать на станциях "Бориспольская" и "Красный Хутор".

Закрытие метро на станциях синей ветки в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время, дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко, в КГГА до сих пор не определились, на чем будут ездить люди. Также он добавил, что закрытия станций по ремонту не избежать. Ведь, по его информации, там критическая ситуация. А вот почему такие работы не провели в теплое время года — вопрос открытый.