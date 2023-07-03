Активисты обвинили КГГА в создании незаконной схемы эвакуации авто

Эвакуатор в Киеве. Фото: google.com

В Киеве общественные активисты заявили, что КГГА якобы создала незаконную схему эвакуации авто. По словам активистов, чиновники КГГА якобы наживаются на киевлянах в сговоре с полицией и предпринимателями-эвакуаторами.

Об этом сообщают столичные СМИ.

Читайте также:

Незаконная эвакуация автомобилей в Киеве

Отмечается, что столичное ОО "Нон-стоп" через суд заставило следователей расследовать схему эвакуации авто

По словам активистов, чиновники КГГА якобы наживаются на киевлянах в сговоре с полицией и предпринимателями-эвакуаторами.

"По версии правозащитников, КГГА объявляет конкурс на услуги по эвакуации на штрафплощадки неправильно запаркованных автомобилей, специально формируя договор так, чтобы побеждали знакомые подрядчики. Условия договора якобы складываются так, чтобы максимально защитить подрядчиков, ограничивая их ответственность", — говорится в сообщении.

Дорожные знаки там, где не должно быть

Активисты заявляют, что КГГА и столичные полицейские намеренно устанавливают дорожные знаки там, где это не необходимо. Иногда даже возле уже припаркованных автомобилей размещают знак "Дорожные работы", тоже запрещающий парковку.

"Далее инспектор вызывает эвакуатор, за вызов которого якобы получает неправомерную выгоду. В настоящее время в судах есть по меньшей мере 400 жалоб граждан на такие действия инспекторов", — заявят активисты.

Напомним, ранее мы писали, что движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.

Добавим, что украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева. Они считают, что некстати тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

Также издание Новини.LIVE побывало на месте дорогостоящего ремонта дорог в Киеве и приготовило фоторепортаж.