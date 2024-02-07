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Архітектор розповів, якою могла бути гілка метро Києва до аеропорту "Бориспіль"

7 лютого 2024 18:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Архітектор розповів, якою могла бути гілка метро Києва до аеропорту "Бориспіль"
Кияни у київському метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Український архітектор, активіст і голова КМЦ "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури" Анатолій Фролов розповів, що у столиці планували побудувати додаткову лінію метрополітену, яка мала б окремою гілкою йти з Троєщини аж до аеропорту "Бориспіль". Проте цей проєкт так і не було реалізовано владою міста. 

Про це він повідомив в інтерв'ю Telegraf.

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Архітектор розповів, якою могла бути гілка метро Києва до аеропорту "Бориспіль"
Анатолій Фролов. Джерело: i-ua.tv

За його словами, на цей проєкт виділялися кошти за часів ексголови столиці Леоніда Черновецького.

"Проте її зовсім не робили, й не зроблять. Я міським чиновникам кажу: "Хлопці, куди ви цю гілку поділи, ви ж кошти вклали в її проєктування? Ще за Черновецького виділяли чималі гроші, щоб саме напряму з Троєщини до станції "Лівобережна" зробити цю лінію метрополітену, а потім далі — на житловий масив "Позняки", — повідомив Фролов.

Архітектор розповів, якою могла бути гілка метро Києва до аеропорту "Бориспіль"
Cхема нереалізованої гілки метро. Джерело: Вікіпедія

Він пояснив, що нова лінія мала йти аж до Бориспільського аеропорту, і додав, що згадувати про цей проєкт ніхто не хоче через корумпованість кабінету Черновецького. 

"Кошти "з'їли", вкрали, а далі — забули й не доробили цей проєкт. А бюджетні кошти канули в Лету ще, як кажуть, при попередній "злочинній владі. А потенційно вона могла йти аж до аеропорту "Бориспіль". При цьому території, де мала б проходити ця гілка, забудовували. Тоді як попереднім Генеральним планом передбачалось її зведення", — наголосив Фролов. 

Нагадаємо, раніше депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що ремонт синьої гілки метро вже розпочався з підготовчих робіт, які профінансують з фонду покриття витрат на подолання наслідків війни. 

Водночас завідувачка сектору біологічних, ветеринарних та ґрунтознавчих досліджень "Інституту судових експертиз імені Бокаріуса" Вікторія Булавіна заявила, що пошкоджена ділянка київського метро продовжує заповнюватись водою. 

Київ
метро
аеропорт Бориспіль
Леонід Черновецький
будівництво

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