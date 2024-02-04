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Не буде за що відбудовувати житло — де влада Києва вирішила взяти гроші на ремонт метро

4 лютого 2024 06:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ремонт метро у Києві - де влада вирішила взяти гроші і скільки
Підземелля столичного метрополітену. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Ремонт синьої гілки метро вже розпочався з підготовчих робіт. І така аварія на об’єкті критичної інфраструктури влетить місту в копієчку. А гроші вирішили взяти з фонду, який нині покриває витрати на подолання наслідків війни. 

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко, який входить до контрольної комісії щодо "аварії" на синій гілці. 

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Гроші на ремонт метро 

"Відбулося засідання, де обговорювалося питання грошей на ремонт метро. Прийшли до висновку, що так, треба виділяти гроші на ремонт ділянки на синій гілці, ремонт перегону. А гроші взяти з резервного фонду міста Києва. Але зараз ці гроші використовуються на подолання наслідків збройної агресії Росії. Якщо, не дай Боже, у нас десь зруйнований будинок, то кошти на його відновлення беруться саме в резервному фонді", — сказав Вітренко. 

Вода в метро
Вода в тунелі метро. Фото: скриншот

За його словами, наразі в резервному фонді столиці близько 1,2 млрд грн. На підготовчі роботи для ремонту тунелю метро виділили 41 млн грн, але поки з бюджету "Київського метрополітену", а не бюджету Києва. 

метро
Тунель столичного метро на станції "Деміївська". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що метро у Києві закрили 8 грудня 2023 року. Експертна комісія спустилася в підземелля через півтора місяці, разом із журналістами Новини.LIVE. 

Раніше ми писали, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки.

За словами експертів, поновлення станцій обійдеться жителям столиці приблизно у мільярд гривень. 

Водночас депутатка Київради Вікторія Пташник розповіла, що гарантійний термін від підрядника на пошкоджений тунель у київському метро становив один рік. За її словами, з цим потрібно розібратися, адже на такі об'єкти була надто коротка гарантія.

Віталій Кличко
війна
метро
аварія
КМДА
гроші

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