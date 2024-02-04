Ремонт метро у Києві - де влада вирішила взяти гроші і скільки

Не буде за що відбудовувати житло — де влада Києва вирішила взяти гроші на ремонт метро
Ремонт синьої гілки метро вже розпочався з підготовчих робіт. І така аварія на об’єкті критичної інфраструктури влетить місту в копієчку. А гроші вирішили взяти з фонду, який нині покриває витрати на подолання наслідків війни.
Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко, який входить до контрольної комісії щодо "аварії" на синій гілці.
Гроші на ремонт метро
"Відбулося засідання, де обговорювалося питання грошей на ремонт метро. Прийшли до висновку, що так, треба виділяти гроші на ремонт ділянки на синій гілці, ремонт перегону. А гроші взяти з резервного фонду міста Києва. Але зараз ці гроші використовуються на подолання наслідків збройної агресії Росії. Якщо, не дай Боже, у нас десь зруйнований будинок, то кошти на його відновлення беруться саме в резервному фонді", — сказав Вітренко.
За його словами, наразі в резервному фонді столиці близько 1,2 млрд грн. На підготовчі роботи для ремонту тунелю метро виділили 41 млн грн, але поки з бюджету "Київського метрополітену", а не бюджету Києва.
Нагадаємо, що метро у Києві закрили 8 грудня 2023 року. Експертна комісія спустилася в підземелля через півтора місяці, разом із журналістами Новини.LIVE.
Раніше ми писали, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки.
За словами експертів, поновлення станцій обійдеться жителям столиці приблизно у мільярд гривень.
Водночас депутатка Київради Вікторія Пташник розповіла, що гарантійний термін від підрядника на пошкоджений тунель у київському метро становив один рік. За її словами, з цим потрібно розібратися, адже на такі об'єкти була надто коротка гарантія.
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