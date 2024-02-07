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Архитектор рассказал, какой могла быть ветка метро Киева в аэропорт "Борисполь"

7 февраля 2024 18:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Архитектор рассказал, какой могла быть ветка метро Киева в аэропорт "Борисполь"
Киевляне в киевском метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинский архитектор, активист и глава КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов рассказал, что в столице планировали построить дополнительную линию метрополитена, которая должна отдельной веткой идти от Троещины вплоть до аэропорта "Борисполь". Однако этот проект так и не был реализован властями города.

Об этом он сообщил в интервью Telegraf.

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Архитектор рассказал, какой могла быть ветка метро Киева в аэропорт "Борисполь"
Анатолий Фролов. Источник: i-ua.tv

По его словам, на этот проект выделялись средства во время экс-главы столицы Леонида Черновецкого.

"Однако ее совсем не делали, и не сделают. Я городским чиновникам говорю: "Ребята, куда вы эту ветку дели, вы же средства вложили в ее проектирование? Еще при Черновецком выделяли немалые деньги, чтобы именно напрямую с Троещины к станции "Левобережная" сделать эту линию метрополитена, а затем дальше — на жилмассив "Позняки", — сообщил Фролов.

Архитектор рассказал, какой могла быть ветка метро Киева в аэропорт "Борисполь"
Cхема нереализованной ветки метро. Источник: Википедия

Он объяснил, что новая линия должна была идти вплоть до Бориспольского аэропорта, и добавил, что упоминать об этом проекте никто не хочет из-за коррумпированности кабинета Черновецкого.

"Средства "съели", украли, а дальше — забыли и не доделали этот проект. А бюджетные средства канули в Лету еще, как говорится, при предыдущей "преступной власти". А потенциально она могла идти до аэропорта "Борисполь". При этом территории, где должна проходить эта ветка, застраивали. В то время как предыдущим Генеральным планом предполагалось ее возведение", — подчеркнул Фролов.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что ремонт синей ветки метро уже начался с подготовительных работ, которые профинансируют из фонда покрытие расходов на преодоление последствий войны.

В то же время заведующая сектором биологических, ветеринарных и почвоведческих исследований "Института судебных экспертиз имени Бокариуса" Виктория Булавина заявила, что поврежденный участок киевского метро продолжает заполняться водой.

Киев
метро
аэропорт Борисполь
Леонид Черновецкий
строительство

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