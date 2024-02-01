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Чи продовжує надходити вода у тунель синьої гілки метро Києва — відповідь фахівця

1 лютого 2024 12:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чи продовжує надходити вода у тунель синьої гілки метро Києва — відповідь фахівця
Одна зі станцій київського метро. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києва продовжується затоплення тунелю метро. Зокрема, йдеться про синю гілку столичного метрополітену.

Про це заявила завідувачка сектору біологічних, ветеринарних та грунтознавчих досліджень "Інституту судових експертиз імені Бокаріуса" Вікторія Булавіна в ефірі Ми Україна.

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"Зараз в тунелі демонтували рейки, його тимчасово підтримують підсилювальними конструкціями для запобігання погіршення ситуації", — сказала вона.

За її словами, наразі судове розслідування видали три експертизи, в тому числі й експертизу хімічних мінералів.

"Вона встановила, що безконтрольне потрапляння води в тунель відбувалося протягом 5-10 років", — зауважила Булавіна.

Вона додала, що стан тунелю не відповідав вимогам пожежної безпеки, також не було впроваджено систем раннього виявлення. 

Нагадаємо, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки

Також ми писали, що поновлення станцій обійдеться жителям столиці приблизно у мільярд гривень.

Київ
ремонт
метро
КМДА

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