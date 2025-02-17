Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Атака на ЧАЭС — спасатели показали ликвидацию последствий arrow

Атака на ЧАЭС — спасатели показали ликвидацию последствий

17 февраля 2025 13:40
Аркадий Пастула - Редактор
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Чернобыльскую АЭС
Спасатели ликвидируют последствия атаки на ЧАЭС. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки на Чернобыльскую атомную электростанцию. Сейчас ситуация полностью контролируется.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в понедельник, 17 февраля.

Читайте также:

Ликвидация последствий атаки на ЧАЭС

"Сейчас три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение трех очагов тления утеплителя кровли", — говорится в сообщении.

Атака на ЧАЕС 14 лютого
Спасатели ликвидируют последствия атаки на ЧАЭС. Фото: ГСЧС
ДСНС ліквідовує наслідки удару по ЧАЕС
Спасатели ликвидируют последствия атаки на ЧАЭС. Фото: ГСЧС

С помощью БпЛА с тепловизионным оборудованием постоянно осуществляется мониторинг ситуации и состояния воздуха.

Рятувальники в Чорнобилі
Спасатели ликвидируют последствия атаки на ЧАЭС. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, эксперты МАГАТЭ провели осмотр укрытия ЧАЭС, которое было атаковано российскими оккупантами в ночь на 14 февраля.

Также в ГАЗО сообщили, что сейчас зафиксировано три очага тления, и работы по ликвидации возгорания возобновлены.

война ГСЧС Чернобыльская АЭС спасатели ЧАЭС
Реклама
Реклама
Реклама