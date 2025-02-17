Спасатели ликвидируют последствия атаки на Чернобыльскую АЭС

Атака на ЧАЭС — спасатели показали ликвидацию последствий
Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки на Чернобыльскую атомную электростанцию. Сейчас ситуация полностью контролируется.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в понедельник, 17 февраля.
Ликвидация последствий атаки на ЧАЭС
"Сейчас три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение трех очагов тления утеплителя кровли", — говорится в сообщении.
С помощью БпЛА с тепловизионным оборудованием постоянно осуществляется мониторинг ситуации и состояния воздуха.
В ГСЧС отметили, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений.
Напомним, эксперты МАГАТЭ провели осмотр укрытия ЧАЭС, которое было атаковано российскими оккупантами в ночь на 14 февраля.
Также в ГАЗО сообщили, что сейчас зафиксировано три очага тления, и работы по ликвидации возгорания возобновлены.
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