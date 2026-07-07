Атака на Київ 6 липня: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях

Наслідки атаки РФ на Київ у ніч проти 6 липня 2026 року. Фото: ДСНС

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки, яка сталася 6 липня. Аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю закінчені. Внаслідок ворожого удару загинули 19 людей, ще 61 людина дістала поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС у вівторок, 7 липня.

Руйнування внаслідок удару РФ по Києву 6 липня 2026 року. Фото: ДСНС

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях

У ДСНС зазначили, що рятувальники завершили роботи на всіх локаціях, які постраждали внаслідок російської атаки. Фахівці демонтували аварійні конструкції, розчистили території та вивезли будівельне сміття.

Найбільший обсяг робіт виконали у Подільському районі столиці, де демонтували та вивезли 1 580 кубічних метрів будівельного сміття.

Загалом до ліквідації наслідків атаки залучили 394 рятувальників і 95 одиниць техніки ДСНС. На всіх пошкоджених локаціях демонтували аварійні конструкції, вивезли понад 1,5 тисячі тонн будівельного сміття та очистили будівельні конструкції на площі близько 305 квадратних метрів.

За даними ДСНС, внаслідок російського удару по Києву загинули 19 людей, ще 61 людина постраждала.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Генштаб ЗСУ заявив, що об'єкт у Вишневому на Київщині, де після російської атаки сталася повторна детонація, не перебуває у підпорядкуванні української армії. У відомстві також нагадали, що розміщувати склади боєприпасів та інші подібні об'єкти поблизу житлової забудови заборонено. Через загрозу повторної детонації у Вишневому раніше евакуювали майже 500 жителів.

Новини.LIVE також писали, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Київській області 6 липня зросла до дев'яти. У лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення під час ворожої атаки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.