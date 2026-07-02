Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 18 людей

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У ніч проти 2 липня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує стрімко зростати. Вже відомо про 18 жертв у столиці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Удар по Києву 2 липня: кількість загибли зросла до 18 осіб

За даними ДСНС, внаслідо ворожого обстрілу столиці кількість загиблих зрсла до 18 людей.

Водночас серед поранених 85 людей, серед них — дві дитини.

"Уже 18 людей загинули під час масованої російської атаки у Києві. Постраждалих – 85 осіб, з них 2 дитини", — йдеться у повідомленні ДСНС.

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