Атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до 18 людей
2 липня 2026 13:19
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва
У ніч проти 2 липня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує стрімко зростати. Вже відомо про 18 жертв у столиці.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.
Удар по Києву 2 липня: кількість загибли зросла до 18 осіб
За даними ДСНС, внаслідо ворожого обстрілу столиці кількість загиблих зрсла до 18 людей.
Водночас серед поранених 85 людей, серед них — дві дитини.
"Уже 18 людей загинули під час масованої російської атаки у Києві. Постраждалих – 85 осіб, з них 2 дитини", — йдеться у повідомленні ДСНС.
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