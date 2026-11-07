Рятувальник гасить пожежу. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Росіяни в ніч проти 7 листопада масовано атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожих ударів у місті зафіксованою пошкоджені житлові будинки, нежитлову будівлю, будівлю на території дитячого садка та постраждали кілька людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 7 листопада

ДСНС України у своєму Telegram-каналі поінформували, що цієї ночі під ворожим обстрілом опинився Солом'янський район Києва.

"За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння не було, загиблих і постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Ще за трьома адреси через вибухову хвилю вибило вікна у п'ятиповерхових будинках. Одна людина постраждала. Окрім того, на території дитячого садка зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі.

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На нашій локації горіла нежитлова будівля та припаркована вантажівка. Наразі вогонь вже ліквідовано.

"За ще двома адресами постраждали двоє людей, серед них дитина. Загалом унаслідок атаки травмовано троє людей", — додали у ДСНС.

Пост ДСНС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що Київ наразі досі не готовий до зими, попри звіти КМДА. Зокрема, Київ не готовий до можливих проблем із теплопостачанням через удари РФ.

Також ми писали, що за словами очільника Деснянської РДА Максима Бахматова, у Києві через проблеми з водою, опаленням та світлом близько двох млн людей можуть опинився під загрозою комунальної катастрофи.