Спасатель тушит пожар. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

В ночь на 7 ноября россияне подвергли Киев массированной атаке с применением баллистических ракет. В результате вражеских ударов в городе были повреждены жилые дома, нежилое здание, здание на территории детского сада; несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Реклама

Последствия обстрела Киева в ночь на 7 ноября

ГСЧС Украины в своем Telegram-канале сообщило, что этой ночью под вражеским обстрелом оказался Соломенский район Киева.

"По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Пожара не было, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Еще по трем адресам из-за взрывной волны выбило окна в пятиэтажных домах. Один человек пострадал. Кроме того, на территории детского сада зафиксировано разрушение двухэтажного здания.

Читайте также:

В нашем районе горело нежилое здание и припаркованный грузовик. В настоящее время пожар уже потушен.

"Еще по двум адресам пострадали два человека, среди них — ребенок. Всего в результате атаки травмы получили три человека", — добавили в ГСЧС.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что Киев пока не готов к зиме, несмотря на отчеты КГГА. В частности, Киев не готов к возможным проблемам с теплоснабжением из-за ударов РФ.

Также мы писали, что, по словам главы Деснянской РГА Максима Бахматова, в Киеве из-за проблем с водой, отоплением и светом около двух миллионов человек могут оказаться под угрозой коммунальной катастрофы.