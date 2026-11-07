Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака РФ на Киев: пострадал ребенок, повреждены дома и здание на территории детсада

Атака РФ на Киев: пострадал ребенок, повреждены дома и здание на территории детсада

Ua ru
7 ноября 2026 06:18
Обстрел Киева 7 ноября — повреждены дома и здание на территории детского сада facebook.com/DSNS.GOV.UA/
Спасатель тушит пожар. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

В ночь на 7 ноября россияне подвергли Киев массированной атаке с применением баллистических ракет. В результате вражеских ударов в городе были повреждены жилые дома, нежилое здание, здание на территории детского сада; несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Реклама

Последствия обстрела Киева в ночь на 7 ноября

ГСЧС Украины в своем Telegram-канале сообщило, что этой ночью под вражеским обстрелом оказался Соломенский район Киева.

"По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Пожара не было, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Еще по трем адресам из-за взрывной волны выбило окна в пятиэтажных домах. Один человек пострадал. Кроме того, на территории детского сада зафиксировано разрушение двухэтажного здания.

Читайте также:

В нашем районе горело нежилое здание и припаркованный грузовик. В настоящее время пожар уже потушен.

"Еще по двум адресам пострадали два человека, среди них — ребенок. Всего в результате атаки травмы получили три человека", — добавили в ГСЧС.

ДСНС показали фото наслідків обстрілу Києва 7 листопада
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что Киев пока не готов к зиме, несмотря на отчеты КГГА. В частности, Киев не готов к возможным проблемам с теплоснабжением из-за ударов РФ.

Также мы писали, что, по словам главы Деснянской РГА Максима Бахматова, в Киеве из-за проблем с водой, отоплением и светом около двух миллионов человек могут оказаться под угрозой коммунальной катастрофы.

Киев взрыв обстрелы разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации