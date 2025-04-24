Баллистическая атака на Киев — повреждено более 25 домов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве в четверг, 24 апреля, известно о повреждении по меньшей мере 25 домов в результате российской атаки. Под завалами разрушенной многоэтажки до сих пор могут находиться люди.

Об этом Клименко сказал в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Удар по Киеву 24 апреля

"Под завалами с большой вероятностью еще находятся тела погибших, работают наши спасатели, специально обученные собаки ГСЧС. Мы ищем, возможно, будут еще и живые люди. Вот достали мужчину живым, который пробыл под завалами восемь часов", — отметил Клименко.

По его словам, сначала спасатели расчистят проходы к домам, а потом туда подъедет крупная техника ГСЧС, которая позволит в сжатые сроки разобрать завалы и закончить аварийно-спасательные работы.

"Мы общались с гражданами и директором школы рядом, которая предоставила нам помещение для работы. По меньшей мере 25 домов достаточно сильно пострадали после удара, мы должны выслушать каждого жителя", — добавил министр.

Напомним, Клименко сообщил, что сейчас точно известно о восьми погибших в результате атаки на Киев, информация о девятом — уточняется.

Также спасатели достали тела двух детей из-под завалов дома в Святошинском районе.