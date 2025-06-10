Обстріл Києва 10 червня — графік руху транспорту і маршрути змінено

Автобус "Київпастрансу". Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У вівторок, 10 червня, у Києві через ліквідацію наслідків російського обстрілу громадський транспорт курсує зі змінами на окремих маршрутах. Зокрема, зміни стосуються руху на вулицях Юрія Іллєнка та Глибочицькій.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Як курсує транспорт у Києві

У КМДА зазначили, що на вулиці Юрія Іллєнка у напрямку до станції метро "Лук’янівська" рух перекритий.

Зміни в русі тролейбусів:

№№ 16, 23 — курсують від вул. Мрії до ст. м. "Дорогожичі";

№№ 6, 18, 28, 33 – до ст. "Почайна";

№ 19 — пл. Космонавтів — Повітрофлотський шляхопровід;

№ 35 — від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи — до ст. м. "Дорогожичі".

Крім того, на вулиці Глибочицька спостерігається затримка руху транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Зміни в русі автобусів:

№ 14Т — просп. Відрадний — ст.м. "Лук’янівська";

№ 112 — вул. Івана Микитенка — ст.м. "Контрактова площа";

№ 119 — вул. Василя Касіяна — Повітрофлотський шляхопровід.

"Враховуйте зміни під час планування поїздок", — порадили у КМДА.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російська армія завдала ударів по Києву. Щонайменше четверо людей дістали поранення. Через пожежі у столиці погіршилась якість повітря.