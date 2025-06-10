Обстріл Києва 10 червня — графік руху транспорту і маршрути змінено

Атака РФ на Київ — змінено маршрут руху транспорту
У вівторок, 10 червня, у Києві через ліквідацію наслідків російського обстрілу громадський транспорт курсує зі змінами на окремих маршрутах. Зокрема, зміни стосуються руху на вулицях Юрія Іллєнка та Глибочицькій.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Як курсує транспорт у Києві
У КМДА зазначили, що на вулиці Юрія Іллєнка у напрямку до станції метро "Лук’янівська" рух перекритий.
Зміни в русі тролейбусів:
- №№ 16, 23 — курсують від вул. Мрії до ст. м. "Дорогожичі";
- №№ 6, 18, 28, 33 – до ст. "Почайна";
- № 19 — пл. Космонавтів — Повітрофлотський шляхопровід;
- № 35 — від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи — до ст. м. "Дорогожичі".
Крім того, на вулиці Глибочицька спостерігається затримка руху транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.
Зміни в русі автобусів:
- № 14Т — просп. Відрадний — ст.м. "Лук’янівська";
- № 112 — вул. Івана Микитенка — ст.м. "Контрактова площа";
- № 119 — вул. Василя Касіяна — Повітрофлотський шляхопровід.
"Враховуйте зміни під час планування поїздок", — порадили у КМДА.
Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російська армія завдала ударів по Києву. Щонайменше четверо людей дістали поранення. Через пожежі у столиці погіршилась якість повітря.
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