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Головна Київ Атака РФ на Київ — змінено маршрут руху транспорту

Атака РФ на Київ — змінено маршрут руху транспорту

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Дата публікації: 10 червня 2025 08:52
Обстріл Києва 10 червня — графік руху транспорту і маршрути змінено
Автобус "Київпастрансу". Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У вівторок, 10 червня, у Києві через ліквідацію наслідків російського обстрілу громадський транспорт курсує зі змінами на окремих маршрутах. Зокрема, зміни стосуються руху на вулицях Юрія Іллєнка та Глибочицькій.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Як курсує транспорт у Києві

У КМДА зазначили, що на вулиці Юрія Іллєнка у напрямку до станції метро "Лук’янівська" рух перекритий.

Зміни в русі тролейбусів:

  • №№ 16, 23 — курсують від вул. Мрії до ст. м. "Дорогожичі";
  • №№ 6, 18, 28, 33 – до ст. "Почайна";
  • № 19 — пл. Космонавтів — Повітрофлотський шляхопровід; 
  • № 35 — від вул. Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від просп. Свободи — до ст. м. "Дорогожичі".

Крім того, на вулиці Глибочицька спостерігається затримка руху транспорту через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки.

Зміни в русі автобусів:

  • № 14Т — просп. Відрадний — ст.м. "Лук’янівська";
  • № 112 — вул. Івана Микитенка — ст.м. "Контрактова площа";
  • № 119 — вул. Василя Касіяна — Повітрофлотський шляхопровід.

"Враховуйте зміни під час планування поїздок", — порадили у КМДА.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня російська армія завдала ударів по Києву. Щонайменше четверо людей дістали поранення. Через пожежі у столиці погіршилась якість повітря. 

Київ КМДА обстріли війна в Україні громадський транспорт
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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