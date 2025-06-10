Обстрел Киева 10 июня — график движения транспорта и маршруты изменены

Атака РФ на Киев — изменен маршрут движения транспорта
Во вторник, 10 июня, в Киеве из-за ликвидации последствий российского обстрела общественный транспорт курсирует с изменениями на отдельных маршрутах. В частности, изменения касаются движения на улицах Юрия Ильенко и Глубочицкой.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как курсирует транспорт в Киеве
В КГГА отметили, что на улице Юрия Ильенко по направлению к станции метро "Лукьяновская" движение перекрыто.
Изменения в движении троллейбусов:
- №№ 16, 23 — курсируют от ул. Мрии до ст. м. "Дорогожичи";
- №№ 6, 18, 28, 33 — до ст. "Почайна";
- № 19 — пл. Космонавтов — Воздухофлотский путепровод;
- № 35 — от ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода. От просп. Свободы — до ст. м. "Дорогожичи".
Кроме того, на улице Глубочицкая наблюдается задержка движения транспорта из-за ликвидации пожара в результате российской атаки.
Изменения в движении автобусов:
- № 14Т — просп. Отрадный — ст.м. "Лукьяновская";
- № 112 — ул. Ивана Микитенко — ст.м. "Контрактовая площадь";
- № 119 — ул. Василия Касияна — Воздухофлотский путепровод.
"Учитывайте изменения при планировании поездок", — посоветовали в КГГА.
Напомним, в ночь на 10 июня российская армия нанесла удары по Киеву. По меньшей мере четыре человека получили ранения. Из-за пожаров в столице ухудшилось качество воздуха.
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