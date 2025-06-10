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Главная Киев Атака РФ на Киев — изменен маршрут движения транспорта

Атака РФ на Киев — изменен маршрут движения транспорта

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Дата публикации 10 июня 2025 08:52
Обстрел Киева 10 июня — график движения транспорта и маршруты изменены
Автобус "Киевпастранса". Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Во вторник, 10 июня, в Киеве из-за ликвидации последствий российского обстрела общественный транспорт курсирует с изменениями на отдельных маршрутах. В частности, изменения касаются движения на улицах Юрия Ильенко и Глубочицкой.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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В КГГА отметили, что на улице Юрия Ильенко по направлению к станции метро "Лукьяновская" движение перекрыто.

Изменения в движении троллейбусов:

  • №№ 16, 23 — курсируют от ул. Мрии до ст. м. "Дорогожичи";
  • №№ 6, 18, 28, 33 — до ст. "Почайна";
  • № 19 — пл. Космонавтов — Воздухофлотский путепровод;
  • № 35 — от ул. Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода. От просп. Свободы — до ст. м. "Дорогожичи".

Кроме того, на улице Глубочицкая наблюдается задержка движения транспорта из-за ликвидации пожара в результате российской атаки.

Изменения в движении автобусов:

  • № 14Т — просп. Отрадный — ст.м. "Лукьяновская";
  • № 112 — ул. Ивана Микитенко — ст.м. "Контрактовая площадь";
  • № 119 — ул. Василия Касияна — Воздухофлотский путепровод.

"Учитывайте изменения при планировании поездок", — посоветовали в КГГА.

Напомним, в ночь на 10 июня российская армия нанесла удары по Киеву. По меньшей мере четыре человека получили ранения. Из-за пожаров в столице ухудшилось качество воздуха.

Киев КГГА обстрелы война в Украине общественный транспорт
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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