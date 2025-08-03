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Главная Киев РФ уничтожила склад литовского гуманитарного фонда в Киеве

РФ уничтожила склад литовского гуманитарного фонда в Киеве

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 14:28
Атака на Киев 31 июля — дрон РФ уничтожил склад организации Blue/Yellow
Последствия удара дрона РФ по сладу "Blue/Yellow". Фото: Blue/Yellow

В результате российской атаки на Киев, которая случилась в ночь на 31 июля, был уничтожен склад литовской благотворительной организации "Blue/Yellow". Волонтеры оказывали гуманитарную помощь жителям Украины.

Об этом изданию LTR сообщили в пресс-службе организации.

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Как сообщили волонтеры, в результате удара российского дрона складское помещение, где хранилась помощь от Литвы перед отправкой на фронт, было полностью уничтожено.

К счастью, на момент попадания, помещение было почти пустое — там хранились только средства индивидуальной защиты (каски и жилеты) для сотрудников и медиков.

"В Украине никто не застрахован от подобных нападений. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается — мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины", — сказала директор "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Несмотря на атаку россиян в благотворительном фонде не намерены прекращать помощь украинцам.

"К сожалению, это такое также бывает. Хотя потери относительно небольшие (мы "предчувствовали", что такое может произойти, и действовали соответственно), это "черное" напоминание о том, что происходит в Украине. Деятельность сине-желтых не прекращается, и хотя к этому невозможно быть полностью готовым, мы знаем, как действовать дальше. Наша система движется. Сохраняйте спокойствие, продолжайте поддерживать, мы будем с вами, с Украиной, до конца", — заявил соучредитель организации Йонас Оман.

Волонтер Йонас Оман
Йонас Оман. Фото: lrt.lt

Напомним, 31 июля российская ракета также попала в многоэтажку в Святошинском районе. Президент Владимир Зеленский почтил память погибших.

В Киевской области осудили мужчину, который корректировал удары оккупантов по столице.

Киев Литва благотворительность обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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