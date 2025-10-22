Відео
Україна
Головна Київ Атака Росії на Київ — кількість постраждалих значно зросла

Атака Росії на Київ — кількість постраждалих значно зросла

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:41
Оновлено: 15:52
У Києві зростає кількість постраждалих після атаки РФ
Медики та рятувальники допомагають людям у Києві, що постраждали внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 29 поранених.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Кількість постраждалих у Києві зростає

Сьогодні вночі, 22 жовтня, у столиці лунали потужні вибухи. Російські війська атакували Київ ракетами та "Шахедами".

Внаслідок ворожого удару по Києву є двоє загиблих та постраждалі.

За даними начальника КМВА, станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей.

Атака РФ на Київ наслідки
Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Нагадаємо, що під час атаки РФ на Київ 22 жовтня уламок безпілотника влучив у будинок нардепки.

Новини.LIVE підготували ексклюзивний фоторепортаж із місця ударів РФ по Києву.

Київ обстріли атака загиблі руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
