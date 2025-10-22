У Києві зростає кількість постраждалих після атаки РФ

Атака Росії на Київ — кількість постраждалих значно зросла
У ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 29 поранених.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Кількість постраждалих у Києві зростає
Сьогодні вночі, 22 жовтня, у столиці лунали потужні вибухи. Російські війська атакували Київ ракетами та "Шахедами".
Внаслідок ворожого удару по Києву є двоє загиблих та постраждалі.
За даними начальника КМВА, станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей.
