Главная Киев Атака РФ на Киев — количество пострадавших значительно возросло

Атака РФ на Киев — количество пострадавших значительно возросло

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:41
обновлено: 15:52
В Киеве растет количество пострадавших после атаки РФ
Медики и спасатели помогают людям в Киеве, пострадавшим в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеского удара количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 29 раненых.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Читайте также:

Количество пострадавших в Киеве растет

Сегодня ночью, 22 октября, в столице раздавались мощные взрывы. Российские войска атаковали Киев ракетами и "Шахедами".

В результате вражеского удара по Киеву есть два погибших и пострадавшие.

По данным начальника КГВА, по состоянию на 14:30 количество раненых в результате российской атаки возросло до 29 человек. Из них 5 детей.

Атака РФ на Київ наслідки
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Напомним, что во время атаки РФ на Киев 22 октября обломок беспилотника попал в дом нардепа.

Новини.LIVE подготовили эксклюзивный фоторепортаж с места ударов РФ по Киеву.

Киев обстрелы атака погибшие разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
