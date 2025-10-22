В Киеве растет количество пострадавших после атаки РФ

Атака РФ на Киев — количество пострадавших значительно возросло
В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеского удара количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 29 раненых.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Количество пострадавших в Киеве растет
Сегодня ночью, 22 октября, в столице раздавались мощные взрывы. Российские войска атаковали Киев ракетами и "Шахедами".
В результате вражеского удара по Киеву есть два погибших и пострадавшие.
По данным начальника КГВА, по состоянию на 14:30 количество раненых в результате российской атаки возросло до 29 человек. Из них 5 детей.
Напомним, что во время атаки РФ на Киев 22 октября обломок беспилотника попал в дом нардепа.
