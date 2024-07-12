Удар по Охматдиту — як будуть відновлювати лікарню

Руйнування внаслідок ворожого удару по "Охматдиту". Фото: МОЗ України

У "Охматдиті" в Києві почалися відновлювальні роботи приміщень, які були зруйновані внаслідок ворожого удару по лікарні. Відомо, що два корпуси не підлягають ремонту, тому на їх місці планується зведення нових корпусів.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, пресслужба МОЗ поділилася відео у Facebook у п'ятницю, 12 липня.

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План відбудови дитячої лікарні "Охматдит"

Ляшко розповів, що 12 липня відновили роботу Центру крові, а сам міністр долучився до донорства. Це дозволяє поступово повертати онкологічних пацієнтів у відділення, де вже проведено першочергові ремонти.

"Паралельно триває оцінка збитків після терористичного акту, що дозволить визначити вартість необхідних будівельних робіт. Наступного тижня "Охматдит" обере компанію для реалізації відновлювальних робіт. І вже тоді ми будемо знати про вартість і тривалість будівництва", — зазначив міністр охорони здоровʼя .

Він зазначив, що два корпуси лікарні не підлягають відновленню та будуть знесені. Заплановано будівництво нового корпусу, на яке спрямують кошти держави, партнерів та благодійників. Загальна сума фінансування складає понад 800 млн грн.

"Ми вже відправили кошти на усунення наслідків терористичного акту в новому першому корпусі. Також гроші направлять на медичне обладнання, проєктування і будівництво нового корпусу. Уряд і держава дофінансує стільки, скільки буде треба", — заявив Ляшко.

За його словами, ремонті роботи в лікарні розпочали вже наступного дня після російського удару.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на лікарню "Охматдит" була цілеспрямованою.

Також ми писали, що у Києві помер семирічний хлопчик, який перебував у дитячій лікарні "Охматдит" на момент ракетного удару. Він перебував у комі 12 днів після падіння з велосипеда.

Ми повідомляли про смерть ще одного хлопчика, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, але врятувати її не вдалося.

Загалом з дитячої лікарні "Охматдит" в інші медичні заклади бригадами швидкої допомоги були переведені 94 дитини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідали нові місця розташування відділень та обговорили забезпечення належних умов для лікування дітей.