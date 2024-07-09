Ракетний удар по Києву — дітей з Охматдиту перевели до інших медзакладів

З київської лікарні "Охматдит" 94 дитини перевели в інші медзаклади
З дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, по якій 8 липня Росія вдарила крилатою ракетою, в інші медичні заклади бригадами швидкої допомоги були переведені 94 дитини.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у вівторок, 9 липня.
Дітей з "Охматдиту" перевели в інші лікарні
З 94 дітей, яких було переведено з "Охматдиту" до інших медзакладів — восьмеро постраждалих внаслідок ракетного удару.
"Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). П'ятеро із них — у важкому стані", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.
Соцмережі опублікували відео влучання російської ракети в будівлю клініка "Ісіда" у Дніпровському районі Києва.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російської ракети по медичному закладу "Охматдит" у Києві було завершено: відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.
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