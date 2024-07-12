Удар по Охматдету — как будут восстанавливать больницу

Атака России на "Охматдет" — эксперты пришли к выводу о восстановлении корпусов
В "Охматдете" в Киеве начались восстановительные работы помещений, которые были разрушены в результате вражеского удара по больнице. Известно, что два корпуса не подлежат ремонту, поэтому на их месте планируется строительство новых корпусов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пресс-служба Минздрава поделилась видео в Facebook в пятницу, 12 июля.
План восстановления детской больницы "Охматдет"
Ляшко рассказал, что 12 июля возобновили работу Центра крови, а сам министр приобщился к донорству. Это позволяет постепенно возвращать онкологических пациентов в отделение, где уже проведены первоочередные ремонты.
"Параллельно продолжается оценка убытков после террористического акта, что позволит определить стоимость необходимых строительных работ. На следующей неделе "Охматдет" выберет компанию для реализации восстановительных работ. И уже тогда мы будем знать о стоимости и продолжительности строительства" , — отметил министр здравоохранения.
Он отметил, что два корпуса больницы не подлежат восстановлению и будут снесены. Запланировано строительство нового корпуса, на которое будут направлены средства государства, партнеров и благотворителей. Общая сумма финансирования составляет более 800 млн. грн.
"Мы уже отправили средства на устранение последствий террористического акта в новом первом корпусе. Также деньги направят на медицинское оборудование, проектирование и строительство нового корпуса. Правительство и государство дофинансирует столько, сколько будет нужно" , — заявил Ляшко.
По его словам, ремонт работы в больнице начали уже на следующий день после российского удара.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.
Также мы писали, что в Киеве скончался семилетний мальчик, находившийся в детской больнице "Охматдет" на момент ракетного удара. Он находился в коме 12 дней после падения с велосипеда.
Мы сообщали о смерти еще одного мальчика, находящегося в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.
В общей сложности из детской больницы "Охматдет" в другие медицинские учреждения бригадами скорой помощи были переведены 94 ребенка.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко посетили новые места расположения отделений и обсудили обеспечение надлежащих условий для лечения детей.
Читайте Новини.LIVE!