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Атака России на "Охматдет" — эксперты пришли к выводу о восстановлении корпусов

12 июля 2024 17:10
Валерия Барановская - редактор
Удар по Охматдету — как будут восстанавливать больницу
Разрушение вследствие вражеского удара по "Охматдету". Фото: Минздрав Украины
Валерия Барановская - редактор

В "Охматдете" в Киеве начались восстановительные работы помещений, которые были разрушены в результате вражеского удара по больнице. Известно, что два корпуса не подлежат ремонту, поэтому на их месте планируется строительство новых корпусов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пресс-служба Минздрава поделилась видео в Facebook в пятницу, 12 июля.

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Ляшко рассказал, что 12 июля возобновили работу Центра крови, а сам министр приобщился к донорству. Это позволяет постепенно возвращать онкологических пациентов в отделение, где уже проведены первоочередные ремонты.

"Параллельно продолжается оценка убытков после террористического акта, что позволит определить стоимость необходимых строительных работ. На следующей неделе "Охматдет" выберет компанию для реализации восстановительных работ. И уже тогда мы будем знать о стоимости и продолжительности строительства" , — отметил министр здравоохранения.

Он отметил, что два корпуса больницы не подлежат восстановлению и будут снесены. Запланировано строительство нового корпуса, на которое будут направлены средства государства, партнеров и благотворителей. Общая сумма финансирования составляет более 800 млн. грн.

"Мы уже отправили средства на устранение последствий террористического акта в новом первом корпусе. Также деньги направят на медицинское оборудование, проектирование и строительство нового корпуса. Правительство и государство дофинансирует столько, сколько будет нужно" , — заявил Ляшко.

По его словам, ремонт работы в больнице начали уже на следующий день после российского удара.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.

Также мы писали, что в Киеве скончался семилетний мальчик, находившийся в детской больнице "Охматдет" на момент ракетного удара. Он находился в коме 12 дней после падения с велосипеда.

Мы сообщали о смерти еще одного мальчика, находящегося в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.

В общей сложности из детской больницы "Охматдет" в другие медицинские учреждения бригадами скорой помощи были переведены 94 ребенка.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко посетили новые места расположения отделений и обсудили обеспечение надлежащих условий для лечения детей.

Виктор Ляшко Минздрав Киев война ремонт строительство война в Украине Охматдет больница

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