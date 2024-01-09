Авария на водопроводе в Киеве — стало известно, когда вернут водоснабжение

Специалисты "Киевводоканала" на месте происшествия. Фото: Суспільне

В понедельник, 8 января, в Оболонском районе Киева произошла авария на водопроводе. Движение транспорта по участку перекрыли, там сейчас работают специалисты и обещают вернуть водоснабжение до конца суток.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителей "Киевводоканала".

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Как известно, вечером, 8 января на улице Оболонской, 31 произошла утечка воды на проезжую часть. В результате этого жители обоих домов, а также поликлиника остаются без водоснабжения.

В "Киевводоканале" обещают устранить последствия аварии уже к концу этих суток.

"Мы со своей стороны направили автоцистерну с питьевой водой. Относительно сроков ликвидации — ситуация прояснится после того, когда начнут проводить непосредственно раскопки и оценят объемы перекладки трубы. Мы всегда говорим, что это ориентировочно до одних суток", — резюмировали в "Киевводоканале".

Напомним, в понедельник, 8 января, в Киеве на Троещине посреди дороги внезапно загорелся троллейбус во время движения. Как отмечают, кто-то из пассажиров поджег сиденье.

Добавим, в ночь на 8 января в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию , в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения.