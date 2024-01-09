Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Авария на водопроводе в Киеве — стало известно, когда вернут водоснабжение arrow

Авария на водопроводе в Киеве — стало известно, когда вернут водоснабжение

9 января 2024 13:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Авария на водопроводе в Киеве — стало известно, когда вернут водоснабжение
Специалисты "Киевводоканала" на месте происшествия. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 8 января, в Оболонском районе Киева произошла авария на водопроводе. Движение транспорта по участку перекрыли, там сейчас работают специалисты и обещают вернуть водоснабжение до конца суток.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителей "Киевводоканала".

Читайте также:

Авария на водопроводе в Киеве — когда устранят последствия

Как известно, вечером, 8 января на улице Оболонской, 31 произошла утечка воды на проезжую часть. В результате этого жители обоих домов, а также поликлиника остаются без водоснабжения.

В "Киевводоканале" обещают устранить последствия аварии уже к концу этих суток.

"Мы со своей стороны направили автоцистерну с питьевой водой. Относительно сроков ликвидации — ситуация прояснится после того, когда начнут проводить непосредственно раскопки и оценят объемы перекладки трубы. Мы всегда говорим, что это ориентировочно до одних суток", — резюмировали в "Киевводоканале".

Напомним, в понедельник, 8 января, в Киеве на Троещине посреди дороги внезапно загорелся троллейбус во время движения. Как отмечают, кто-то из пассажиров поджег сиденье.

Добавим, в ночь на 8 января в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию , в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме