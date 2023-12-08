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Аварія у київському метро — КМДА оприлюднила маршрути наземного транспорту

8 грудня 2023 15:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Аварія у київському метро — КМДА оприлюднила маршрути наземного транспорту
Потяг у метро Києва. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 грудня, стало відомо про раптове закриття шести станцій метро на синій гілці в Києві. Водночас, від "Теремків" до "Либідської" курсуватиме дублюючий наземний транспорт. 

Про це повідомили у КМДА.

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Рух наземного транспорту на час закриття метро

  • Тимчасовий автобусний маршрут №2м "Кібернетичний центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хвилина. 
  • Тимчасовий тролейбусний маршрут №43к "Кібернетичний центр — ст. м. "Либідська". Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хвилини. 
  • Шлях автобусного маршруту №38 подовжується до ст. м. "Либідська". Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хвилин. 
  • На тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська — пл. Дарницька" збільшується кількість рухомого складу. Працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хвилин. Зазначається, що посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську

Водночас, рух тролейбуса № 50 "Вул. Милославська — ст. м. "Либідська" тимчасово припиняється.

Рух наземного транспорту в Києві
Схема руху наземного транспорту в Києві. Фото: з відкритих джерел
Рух наземного транспорту в Києві
Схема руху наземного транспорту в Києві. Фото: з відкритих джерел
Рух наземного транспорту в Києві
Схема руху наземного транспорту в Києві. Фото: з відкритих джерел

Припинення руху потягів метро на синій гілці

Що цікаво, кияни вже отримали сповіщення про зупинку руху потягів на 6 станціях метро. Зазначається, що наземний дублюючий транспорт запрацює через дві години. 

Рух наземного транспорту в Києві
Інформація у додатку. Фото: скриншот

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як повідомив депутат Київради Андрій Вітренко,  в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди. Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите. 

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