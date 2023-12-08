Авария в киевском метро — КГГА обнародовала маршруты наземного транспорта

Поезд в метро Киев. Фото: соцсети

В пятницу, 8 декабря, стало известно о внезапном закрытии шести станций метро на синей ветке в Киеве. В то же время от "Теремков" до "Лыбидской" будет курсировать дублирующий наземный транспорт.

Об этом сообщили в КГГА.

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Движение наземного транспорта к закрытию метро

Временный автобусный маршрут №2м "Кибернетический центр — ст. м. "Теремки" — ст. м. "Лыбидская". На нем будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 минута.

Временный троллейбусный маршрут №43к "Кибернетический центр — ст. м. "Лыбидская". Будет работать 20 троллейбусов с интервалом в 3 минуты.

Путь автобусного маршрута №38 удлиняется до ст. м. "Лыбидская". Будет работать 5 автобусов с интервалом в 17 минут.

На троллейбусном маршруте №50к "ул. Милославская — пл. Дарницкая" увеличивается количество подвижного состава. Будет работать 10 троллейбусов с интервалом в 9 минут. Отмечается, что усиление работы этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую.

В то же время движение троллейбуса № 50 "Ул. Милославская — ст. м. "Лыбидская" временно прекращается.

Схема движения наземного транспорта в Киеве. Фото: из открытых источников

Схема движения наземного транспорта в Киеве. Фото: из открытых источников

Схема движения наземного транспорта в Киеве. Фото: из открытых источников

Остановка движения поездов метро на синей ветке

Что интересно, киевляне уже получили уведомление об остановке движения поездов на 6 станциях метро. Наземный дублирующий транспорт заработает через два часа.

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Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко, в КГГА до сих пор не определились, на чем будут ездить люди. Также он добавил, что закрытия станций по ремонту не избежать. Ведь, по его информации, там критическая ситуация. А вот почему такие работы не провели в теплое время года — вопрос открытый.