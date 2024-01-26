Авария в метро Киева — Новини.LIVE посмотрели, как проходят ремонтные работы
В тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.
Новини.LIVE посмотрели, как проходят ремонтные работы.
Ремонт в столичном метро
Под проспектом Лобановского и до Демеевского рынка 72 метра повреждений. Там планируют заменить поверхность. Глубина до нее от 5 до 8 метров.
Специалисты уже усилили тоннель и установили опоры.
Ремонтные работы будут проходить изнутри и снаружи, с улицы.
Главный инженер метрополитена Виктор Выговский рассказал, что окончательный вопрос о сроках ремонта будет определен проектной документацией. Пока специалисты его ожидают.
"Мы ориентируемся на шесть месяцев", — отметил Выговский.
По его словам, точная дата будет озвучена позже.
Журналисты спросили у специалистов по поводу денег на ремонтные работы.
"Подрядчик, с которым согласован договор, не получал авансов и не получит расчеты до тех пор, пока проект не пройдет государственную экспертизу и пока сметы не пройдут государственную экспертизу. Только после этого по предоставлению актов выполненных работ мы сможем рассчитываться с подрядчиком", — рассказали они.
Напомним, эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сзаключили, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" является некачественное проектирование и строительство участка.
Также мы писали, что в Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.
Читайте Новини.LIVE!