Авария в метро Киева — Новини.LIVE посмотрели, как проходят ремонтные работы

Журналисты и эксперты в метро Киева. Фото: Новини.LIVE

В тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.

Новини.LIVE посмотрели, как проходят ремонтные работы.

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Под проспектом Лобановского и до Демеевского рынка 72 метра повреждений. Там планируют заменить поверхность. Глубина до нее от 5 до 8 метров.

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Специалисты уже усилили тоннель и установили опоры.

Ремонтные работы будут проходить изнутри и снаружи, с улицы.

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Главный инженер метрополитена Виктор Выговский рассказал, что окончательный вопрос о сроках ремонта будет определен проектной документацией. Пока специалисты его ожидают.

"Мы ориентируемся на шесть месяцев", — отметил Выговский.

По его словам, точная дата будет озвучена позже.

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Журналисты спросили у специалистов по поводу денег на ремонтные работы.

"Подрядчик, с которым согласован договор, не получал авансов и не получит расчеты до тех пор, пока проект не пройдет государственную экспертизу и пока сметы не пройдут государственную экспертизу. Только после этого по предоставлению актов выполненных работ мы сможем рассчитываться с подрядчиком", — рассказали они.

Напомним, эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сзаключили, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" является некачественное проектирование и строительство участка.

Также мы писали, что в Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.