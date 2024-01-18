На станції метро "Святошин" в Києві провели обстеження — результати перевірки

Вагон Київського метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві фахівці обстежили підземний перехід на станції метро "Святошин". Напередодні мешканці столиці помітили у вестибюлі тріщини.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

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Результати обстеження станції метро "Святошин"

Як відомо, що обстеження проводили 17 січня.

"Сьогодні у підземному переході біля станції метро "Святошин" фахівці провели планове обстеження конструкцій, а саме, деформаційного шва. Для виконання робіт, зокрема в місці проходження деформаційного шва, була проведена часткова його розшивка. Обстеження проводилось для подальшого посилення гідроізоляції. Після проведення всіх необхідних робіт облицювання конструкцій буде відновлено", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід та сама станція метро працюють у звичному режимі.

Інформація про обстеження станції. Фото: скриншот

Що ще варто знати про ремонт метро

Нагадаємо, голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Також ми писали, що у Києві на ділянці метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" зафіксували просідання тунелів. Там планують провести плановий ремонт.