ДТП на Київщині 16 травня біля Святопетрівського

ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

Сьогодні, 16 травня, у Київській області поблизу села Святопетрівське сталася серйозна ДТП. На автодорозі зіткнулися чотири автомобілі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Читайте також:

Аварія в Київській області

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години на автодорозі між містами Вишневе та Боярка.

"Зіткнулись два легковики "Renault", фургон "Peugeot" та позашляховик "Кіа". Внаслідок удару, фургон перекинувся на бік. Пасажирку цього авто та водія легковика "Кіа" терміново доправили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють поліцейські.

ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

Нагадаємо, протягом вихідних, 13 та 14 травня, у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали люди.

Також ми писали, що у першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.

Додамо, нещодавно у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.