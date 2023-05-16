ДТП в Киевской области 16 мая возле Святопетровского

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Сегодня, 16 мая, в Киевской области вблизи села Святопетровское произошло серьезное ДТП. На автодороге столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13 часов на автодороге между городами Вишневое и Боярка.

"Столкнулись две легковушки "Renault", фургон "Peugeot" и внедорожник "Киа". В результате удара, фургон перевернулся на сторону. Пассажирку этого авто и водителя легковушки "Киа" срочно доставили в больницу", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские.

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Напомним, в течение выходных, 13 и 14 мая, в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали люди.

Также мы писали, что в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.

Добавим, недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.