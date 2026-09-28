Прогноз погоди в Києві та області на завтра 29 вересня від Укргідрометцентру

Чоловік у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області завтра, 29 вересня, очікується з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують комфортну температуру погоду, а опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Києві та області 29 вересня

Упродовж доби опадів не буде. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +6...+11 °С , вдень +15...+20 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +18...+20 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 28 вересня російські окупанти атакували дроном будівлю Національної академії наук України в Києві. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. Відомо про одну загиблу та шістьох поранених.

Читайте також:

А у Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки сталася пожежа на території складського обʼєкта. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, у Київській області готують систему водопостачання до зимового періоду. Зокрема, триває будівництво нового водогону у Бучанській громаді.