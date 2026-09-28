Прогноз погоди в Києві та області на завтра 29 вересня від Укргідрометцентру

Бабине літо в Києві: температура повітря зросте до +20 °С
Погода в Києві та Київській області завтра, 29 вересня, очікується з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують комфортну температуру погоду, а опадів не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві та області 29 вересня
Упродовж доби опадів не буде. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +6...+11 °С, вдень +15...+20 °С;
- у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +18...+20 °С.
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Як писали Новини.LIVE, 28 вересня російські окупанти атакували дроном будівлю Національної академії наук України в Києві. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. Відомо про одну загиблу та шістьох поранених.
А у Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки сталася пожежа на території складського обʼєкта. На щастя, люди не постраждали.
Крім того, у Київській області готують систему водопостачання до зимового періоду. Зокрема, триває будівництво нового водогону у Бучанській громаді.