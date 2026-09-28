Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 29 сентября от Укргидрометцентра

Мужчина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области завтра, 29 сентября, ожидается с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют комфортную температуру, осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве и области 29 сентября

В течение суток осадков не будет. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Погода в Украине 29 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +6...+11 °С , днем +15...+20 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +9...+11 °С, днём +18...+20 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 28 сентября российские оккупанты атаковали дроном здание Национальной академии наук Украины в Киеве. В результате обстрела произошел масштабный пожар. Известно об одном погибшем и шести раненых.

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А в Броварском районе Киевской области в результате российской атаки произошел пожар на территории складского объекта. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, в Киевской области готовят систему водоснабжения к зимнему периоду. В частности, продолжается строительство нового водопровода в Бучанской громаде.