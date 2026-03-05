Троєщина не може використовувати отримані генератори через КМВА, — Бахматов

Глава Деснянської РВА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Хмельницький передав Троєщині десять генераторів, однак досі їх не вдалося підключити. Причиною стала бездіяльність КМВА — необхідні документи досі не передали.

Про це заявив голава Деснянської РВА Максим Бахматов в ефірі "Київського часу" у середу, 4 березня.

Бахматов заявив про бездіяльність КМВА

Голава Деснянської РВА заявив, що навіть благодійники допомогли Троєщині під час складної ситуації в енергетиці більше, ніж КМВА на чолі з Віталієм Кличком. Крім того, через затримки з документами не вдалося вчасно підключити обладнання, яке передали як допомогу.

"Хмельницькобленерго передало 10 генераторів. Вони досі не підключені, бо документи КМВА не може передати. Нам благодійники: фонд Олени Зеленської, приватні компанії, французькі компанії, польська Греко-католицька церква виділили генератори. Ми зараз маємо 3,3 мегавата генераторів. На старті було 0", — зазначив Бахматов.

За його словами, схожа ситуація виникла і з безкоштовним харчуванням для мешканців Троєщини. Як наголосив Бахматов, КМВА не допомогла нічим.

"Ми нагодували 150 тисяч людей. За цей час 0 гривень ми отримали від КМВА на цю історію. Це все благодійники зробили. "Фудтрак", World Kitchen, Червоний Хрест і так далі", — зазначив голова Деснянської РВА.

Бахматов додав, що його службову автівку не пускали на парковку КМВА, коли там відбувалося важливе засідання щодо ситуації у столиці. На Троєщині у той час, за словами голови РВА, була справжня катастрофа.

Ситуація з теплом та каналізацією у столиці

Як зауважив в ефірі "Київського часу" Максим Бахматов, сотні тисяч жителів столиці цієї зими зіткнулися з проблемами із теплопостачанням. Він наголосив, що найбільше труднощів було зафіксовано саме у Деснянському районі Києва.

Він також додав, що на випадок надзвичайних ситуацій із каналізацією у столиці підготували тимчасові дерев'яні туалети. За словами Бахматова, таке рішення може мати неприємний вигляд, однак це альтернатива пропозиціям мера столиці Віталія Кличка виїжджати зі столиці у разі критичної ситуації.