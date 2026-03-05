Видео
Главная Киев Бахматов объяснил, что мешает Троещине использовать генераторы

Бахматов объяснил, что мешает Троещине использовать генераторы

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 13:55
Из-за КМВА Троещина не может использовать полученные генераторы, — Бахматов
Глава Деснянского РВА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Десять генераторов получила Троещина от Хмельницкого, однако их до сих пор не подключили из-за бездействия КГВА. Администрация не может предоставить документы, необходимые для начала работы устройств.

Об этом заявил глава Деснянского РВА Максим Бахматов в эфире "Київського часу" в среду, 4 марта.

Бахматов заявил о бездействии КГВА

Глава Деснянской РГА заявил, что даже благотворители помогли Троещине во время сложной ситуации в энергетике больше, чем КГВА во главе с Виталием Кличко. Кроме того, из-за задержек с документами не удалось вовремя подключить оборудование, которое передали в качестве помощи.

"Хмельницкоблэнерго передало 10 генераторов. Они до сих пор не подключены, потому что документы КГВА не может передать. Нам благотворители: фонд Елены Зеленской, частные компании, французские компании, польская Греко-католическая церковь выделили генераторы. Мы сейчас имеем 3,3 мегаватта генераторов. На старте было 0", — отметил Бахматов.

По его словам, похожая ситуация возникла и с бесплатным питанием для жителей Троещины. Как отметил Бахматов, КГВА не помогла ничем.

"Мы накормили 150 тысяч человек. За это время 0 гривен мы получили от КГВА на эту историю. Это все благотворители сделали: "Фудтрак", World Kitchen, Красный Крест и так далее", — отметил председатель Деснянского РСА.

Бахматов добавил, что его служебную машину не пускали на парковку КГВА, когда там проходило важное заседание по ситуации в столице. На Троещине в то время, по словам председателя РВА, была настоящая катастрофа.

Ситуация с теплом и канализацией в столице

Как отметил в эфире "Киевского времени" Максим Бахматов, сотни тысяч жителей столицы этой зимой столкнулись с проблемами с теплоснабжением. Он отметил, что больше всего трудностей было зафиксировано именно в Деснянском районе Киева.

Он также добавил, что на случай чрезвычайных ситуаций с канализацией в столице подготовили временные деревянные туалеты. По словам Бахматова, такое решение может иметь неприятный вид, однако это альтернатива предложениям мэра столицы Виталия Кличко выезжать из столицы в случае критической ситуации.

Виталий Кличко Киев генераторы КМВА Троещина Максим Бахматов
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
