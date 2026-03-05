Відео
Головна Київ Бахматов розкрив подробиці підготовки до замерзання каналізації

Бахматов розкрив подробиці підготовки до замерзання каналізації

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 09:34
На Троєщині підготували дерев'яні туалети на випадок морозів — Бахматов
Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

У Деснянському районі Києва підготували тимчасові дерев'яні туалети на випадок надзвичайних ситуацій із каналізацією. Такий сценарій розглядають на тлі можливих перебоїв у роботі комунальних систем під час сильних морозів.

Про це в ефірі програми "Київський час" повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов.

За його словами, рішення може виглядати неприємним, однак воно є альтернативою пропозиціям мера столиці Віталія Кличка щодо можливого виїзду мешканців зі столиці у разі критичної ситуації.

"Тому що краще залишатися вдома і чекати, поки розмерзнеться каналізація, ніж в момент казати: до побачення, виїжджайте в іншу країну чи в інше місто. Я вважаю, що треба залишатися в Києві і боротися в Києві, незважаючи ні на що", — сказав Бахматов.

Посадовець також нагадав, що цієї зими вже були випадки замерзання каналізації. Зокрема, така ситуація сталася у Голосіївському районі, де мешканці були змушені виносити відходи на вулицю.

"Це неприємні речі. Але в момент, коли вже сталася трагедія, мають допомагати по максимуму. Це одна з альтернатив", — зазначив Бахматов.

Ситуація з опаленням в Києві

Як повідомив Бахматов, цієї зими сотні тисяч жителів столиці зіткнулися з перебоями у теплопостачанні через складну ситуацію в енергосистемі. Найбільше проблем виникло у Деснянському районі Києва.

Він також розкритикував КМДА за, на його думку, недостатню підготовку до наступного опалювального сезону. Посадовець висловив занепокоєння щодо енергетичної стійкості лівобережної частини столиці та поставив під сумнів здатність міської влади швидко реагувати на можливі кризові ситуації.

Водночас речниця КМДА Катерина Поп заявила, що понад тисяча житлових будинків у Києві можуть залишатися без теплопостачання до завершення опалювального сезону. Йдеться про будинки, розташовані у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

 

Київ морози каналізація Троєщина Максим Бахматов
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
