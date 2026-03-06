Максим Бахматов розкритикував Кличка за безлад у Києві

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов. Фото: РБК-Україна

Очільник Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував мера столиці Віталія Кличка за безлад у місті. Він зазначив, що міський голова має понести кримінальну відповідальність.

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Бахматов про безлад у Києві та відповідальність Кличка

Голова Деснянської РДА вважає, що Кличко має нести кримінальну відповідальність за колапс київської інфраструктури.

За його словами, архітектура влади у столиці побудована так, що розподіл усіх коштів та управління комунальними підприємствами сконцентровані виключно в руках мера.

"Кличко несе відповідальність. Кличко розпоряджається всім бюджетом. Кличко призначає кожну людину, кожен департамент, кожне комунальне підприємство. Кличко видає йому догану. Кличко платить йому зарплату, може його звільнити", — пояснив Бахматов.

Водночас він зазначив, що Кличко фактично втратив 4 роки, протягом яких триває повномасштабна війна, та провалив підготовку до опалювального сезону 2025-2026. А тепер, за словами Бахматова, мер Києва намагається перекинути відповідальність на структури, які фізично не керують фінансовими потоками столиці.

"4 роки що він (Кличко, — ред.) робив? Що, не прилітало по ТЕЦ 4 роки? Чи не було зрозуміло, що будуть бити по ТЕЦ?.... Я, глава району, в серпні питав, що буде зроблено, якщо буде блекаут Формально є відповідь, що все буде зашибісь. Не зашибісь, нічого не готово. Вони все профукали. Він (Кличко, — ред.) профукав підготовку Києва до всіх цих негараздів і катастрофи. Він має нести відповідальність, в тому числі кримінальну", — резюмував Бахматов.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наразі єдиний з усіх регіонів не має захищеного плану щодо підготовки до зими. Глава держави зазначив, що міський голова буде нести відповідальність за цю ситуацію в межах чинного законодавства.

Своєю чергою, очільник КМВА Тимур Ткаченко розкритикував пропозиції Кличка до плану енергостійкості. Він пояснив, що пропозиції, які просуває мер столиці Віталій Кличко, фактично можуть змінити правила відповідальності за державні закупівлі.

Крім того, Максим Бахматов заявляв, що через бездіяльність КМДА у Києві досі не можуть під'єднати десять генераторів, які місту передав Хмельницький. За його словами, схожа ситуація виникла і з безплатним харчуванням для мешканців Троєщини.