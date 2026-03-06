Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бахматов обвинил Кличко в провале подготовки к зиме

Бахматов обвинил Кличко в провале подготовки к зиме

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 18:07
Бахматов заявил, что Кличко должен нести уголовную ответственность
Председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов. Фото: РБК-Украина

Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен понести уголовную ответственность. Речь идет о провале подготовки столицы к зиме.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Бахматов о беспорядке в Киеве и ответственности Кличко

Председатель Деснянской РГА считает, что Кличко должен нести уголовную ответственность за коллапс киевской инфраструктуры.

По его словам, архитектура власти в столице построена так, что распределение всех средств и управление коммунальными предприятиями сконцентрированы исключительно в руках мэра.

"Кличко несет ответственность. Кличко распоряжается всем бюджетом. Кличко назначает каждого человека, каждый департамент, каждое коммунальное предприятие. Кличко выдает ему выговор. Кличко платит ему зарплату, может его уволить", — пояснил Бахматов.

В то же время он отметил, что Кличко фактически потерял 4 года, в течение которых продолжается полномасштабная война, и провалил подготовку к отопительному сезону 2025-2026. А теперь, по словам Бахматова, мэр Киева пытается перебросить ответственность на структуры, которые физически не управляют финансовыми потоками столицы.

"4 года что он (Кличко, — ред.) делал? Что, не прилетало по ТЭЦ 4 года? Не было понятно, что будут бить по ТЭЦ? .... Я, глава района, в августе спрашивал, что будет сделано, если будет блэкаут Формально есть ответ, что все будет зашибись. Не зашибись, ничего не готово. Они все профукали. Он (Кличко, — ред.) профукал подготовку Киева ко всем этим проблемам и катастрофе. Он должен нести ответственность, в том числе уголовную", — резюмировал Бахматов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока единственный из всех регионов не имеет защищенного плана по подготовке к зиме. Глава государства отметил, что городской голова будет нести ответственность за эту ситуацию в рамках действующего законодательства.

В свою очередь, глава КГВА Тимур Ткаченко раскритиковал предложения Кличко к плану энергоустойчивости. Он пояснил, что предложения, которые продвигает мэр столицы Виталий Кличко, фактически могут изменить правила ответственности за государственные закупки.

Кроме того, Максим Бахматов заявлял, что из-за бездействия КГГА в Киеве до сих пор не могут подключить десять генераторов, которые городу передал Хмельницкий. По его словам, похожая ситуация возникла и с бесплатным питанием для жителей Троещины.

Виталий Кличко Киев война в Украине столица Максим Бахматов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации