Бахматов заявил, что Кличко должен нести уголовную ответственность

Председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов. Фото: РБК-Украина

Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что мэр Киева Виталий Кличко должен понести уголовную ответственность. Речь идет о провале подготовки столицы к зиме.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире "Київського часу".

Бахматов о беспорядке в Киеве и ответственности Кличко

Председатель Деснянской РГА считает, что Кличко должен нести уголовную ответственность за коллапс киевской инфраструктуры.

По его словам, архитектура власти в столице построена так, что распределение всех средств и управление коммунальными предприятиями сконцентрированы исключительно в руках мэра.

"Кличко несет ответственность. Кличко распоряжается всем бюджетом. Кличко назначает каждого человека, каждый департамент, каждое коммунальное предприятие. Кличко выдает ему выговор. Кличко платит ему зарплату, может его уволить", — пояснил Бахматов.

В то же время он отметил, что Кличко фактически потерял 4 года, в течение которых продолжается полномасштабная война, и провалил подготовку к отопительному сезону 2025-2026. А теперь, по словам Бахматова, мэр Киева пытается перебросить ответственность на структуры, которые физически не управляют финансовыми потоками столицы.

"4 года что он (Кличко, — ред.) делал? Что, не прилетало по ТЭЦ 4 года? Не было понятно, что будут бить по ТЭЦ? .... Я, глава района, в августе спрашивал, что будет сделано, если будет блэкаут Формально есть ответ, что все будет зашибись. Не зашибись, ничего не готово. Они все профукали. Он (Кличко, — ред.) профукал подготовку Киева ко всем этим проблемам и катастрофе. Он должен нести ответственность, в том числе уголовную", — резюмировал Бахматов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока единственный из всех регионов не имеет защищенного плана по подготовке к зиме. Глава государства отметил, что городской голова будет нести ответственность за эту ситуацию в рамках действующего законодательства.

В свою очередь, глава КГВА Тимур Ткаченко раскритиковал предложения Кличко к плану энергоустойчивости. Он пояснил, что предложения, которые продвигает мэр столицы Виталий Кличко, фактически могут изменить правила ответственности за государственные закупки.

Кроме того, Максим Бахматов заявлял, что из-за бездействия КГГА в Киеве до сих пор не могут подключить десять генераторов, которые городу передал Хмельницкий. По его словам, похожая ситуация возникла и с бесплатным питанием для жителей Троещины.